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外籍血汗學工亂象 立委批國際學生淪為血汗奴工

攝影中心 / 記者邱德祥／即時報導
立委范雲（右）和台灣勞工陣線上午在立法院舉行記者會。來自自烏干達、過去在中洲科大就讀的學生Collines（中）表示，他懷抱夢想來台，但在肢體、心理上被虐待，沒有辦法得到好的教育。記者邱德祥／攝影
立委范雲（右）和台灣勞工陣線上午在立法院舉行記者會。來自自烏干達、過去在中洲科大就讀的學生Collines（中）表示，他懷抱夢想來台，但在肢體、心理上被虐待，沒有辦法得到好的教育。記者邱德祥／攝影

外籍血汗學工亂象頻傳，立委范雲和台灣勞工陣線上午在立法院舉行記者會，指來台灣的境外生慘淪奴工，幾乎把國際生當人口販運，要求教育部從嚴審查以「非專班」方式招收外籍生的學校及系所，重新檢討學生的求助服務，並應在1年內完成各大專院校的清查工作。

來自烏干達、過去在中洲科大就讀的學生Collines表示，他懷抱夢想來台，然而在過去兩年內，他陷入每天超時工作超過10小時，幾乎沒有辦法睡覺，連續數月只能吃40元排骨飯果腹的窘境，表示當了兩年的學生，耐心和忍耐已經超過自身極限，在肢體、心理上被虐待，沒有辦法得到好的教育。

教育部 范雲

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