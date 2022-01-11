台觀學院退場留14萬平方尺校地 空大接手改為創生園區

台灣觀光學院去年9月因少子化宣布停辦，在花蓮縣壽豐鄉留下約14萬平方公尺校地。空中大學今天在官方臉書粉絲專頁發布聲明，指校方在台觀學院董事會同意下接手這塊校地。空大將把這塊地規畫為創生產業園區，提供民眾終身學習機會。

空大表示，教育部日前函轉台灣觀光學院董事會公開徵求中央機關、公立大專校院及花蓮縣政府運用校地及建物計畫，校方積極爭取，先後兩次組隊親往花蓮參訪，並提出台觀校舍運用計畫書。感謝台觀董事會對空大的支持與信任，決議將校產捐贈給國立空中大學管理運用。

空大校長陳松柏說，校方將以創生產業園區與全民終身學習的方向來規畫這塊校地，引用促參的理念與作法，結合民間產業及非營利組織的力量，活化現有台觀校園校舍，辦理創新育成與教育文化研習活動，提供國人終身學習機會。