少子化國中小教師超額 屏縣111學年度降至1班學生28人

少子化影響，屏東縣教育處觀察，111學年度是虎年出生者入學，國中新生人數約5109人創下新低，111學年度國中預估減少41班，教師缺額數約有91名，約有33名教師因學校減班面臨超額。

教育處指出，學生人數逐年下降，國中每年平均減班約28班，國小每年平均減班約23班，若依現行班級員額編班，111學年度國中將減少54班，教師缺額數約73名，約40名教師因學校減班面臨超額。

從111學年度起，國小新生從29人調減1人，以28人編班。國中新生從30人調減2人以28人編班。若依新生班級學生人數28人計，國中預估減少41班，教師缺額數約有91名，約有33名教師因學校減班面臨超額。一般地區類型學校在合理教師員額內得視全校師資結構讓超額教師留原校。

教育處指出，保障教師工作權，縣府辦理超額教師介聘作業調整至縣內其他校服務。另為提高學生學習成效，鼓勵國中採課中補救教學或適性分組教學等方式，讓教師得留原校教授因分組教學所需增加之授課節數，精緻教學品質，提升學生學習成效。

屏東縣109學年度、110學年度都有國小遭裁併，屏東縣教育處指出，對於裁併校規畫仍是審慎評估。根據屏東縣公立國民小學及國民中學設置合併或停辦辦法第六條，略以： 「…學校連續二年學生人數未達50人者（原住民地區之學校未達30人），得改制為分校或停辦。分校連續二年班級數未滿四班或學生總人數不足十人者，得改制為分班或停辦。」

教育處表示，學校是否列為合併或停辦評估對象，須根據110學年度班級數審查後確認的班級學生數評估，屏東縣110學年度國小學生人數連兩年低於50人以下非原住民地區學校有9所；低於30人以下原住民學校有1所，會依據裁併校辦法第八條的專案項目審慎評估。

教育處表示，考量公立學校具公益性及公共性，維護教學品質，轉型宜詳細評估，妥善運用資源，學校未來轉型方向仍須依法定程序籌組評估小組及辦理公聽會聽取民眾及專家學者建議，再由教育審議委員會決議學校未來方向，程序嚴謹且公開。