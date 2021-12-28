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一排老字號！教部首公開兼任教師鐘點費 65校逾28年沒調薪

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
高等教育產業工會去年向行政院提起訴願，最終訴願成功，教育部今年首度公開私立大學兼任教師鐘點費。圖／高教工會提供
高等教育產業工會去年向行政院提起訴願，最終訴願成功，教育部今年首度公開私立大學兼任教師鐘點費。圖／高教工會提供

教育部今天更新「大專校院校務資訊公開平台」，今年首度公開私立大學兼任教師鐘點費。目前公立大學兼任教師講師級日間鐘點費為695元，卻有65所私校已經28年沒調薪，同樣勞動條件只給575元，其中包含不少老牌私校。教師團體呼籲，教育部應強制規定私校鐘費應比照或不低於公校，讓公私校教師待遇齊頭式平等。

教育部每年要求各大專校院填寫「教育部大學校院校務資料庫」與「全國技專校院校務基本資料庫」等系統，私立大專校院兼任教師鐘點費也是填報資料之一，但卻沒被放上「大專校院校務資訊公開平台」。高等教育產業工會去年向行政院提起訴願，最終訴願成功，教育部今年首度更新這項資訊。

目前公立大學兼任教師講師級日間授課達695元、助理教授級日間授課達760元，也有部分私校已提高至此標準，卻仍有65所學校，兼任教師講師級仍維持在1993年公立大學的水準，28年未調整。

而在這65所學校中，屬於「優久大學聯盟」的文化大學、銘傳大學、實踐大學、大同大學，以及老字號的東海大學皆名列其中。另還有多所註冊率不佳的大學也上榜，包含明道大學、台灣首府大學、華夏科技大學、東方設計大學等。

高教工會組織部主任林柏儀表示，公開私校兼任教師鐘點費僅是第一步，若兼任講師每學期兼十學分，一個月僅能賺入兩萬多元薪水，待遇過低。他呼籲，教育部應該強制規範公私校待遇一致，完善兼任教師的勞動條件。

全國私校公會理事長尤榮輝也說，若以助理教授級計算，私校鐘點費約落後公校一成七，若不設法改變，差距將越來越大，導致好師資流向公校，衝擊私校教育品質。

尤榮輝提到，目前私校鐘點費是由各校自訂，但主動調高教師鐘費幾乎是緣木求魚，治本之道仍是修改教師待遇條例，強制規定私校鐘費數額比照或不低於公校。

一名在私校服務、只領575元鐘點費的兼任講師坦言，看到這項數據確實有相對剝奪感。他說，雖然只是因著教學興趣，以及對母校的情感，才選擇回校兼任部分課程，但若能有更好的薪資待遇，何樂而不為？

文化大學專任教師與兼任教師比例約為一比一，文大代理校長王淑音表示，文大兼任教師非常多，現在又碰上軍公教調薪，預算龐大且吃緊；大同大學兼任教師鐘點費也多年未調，大同主任秘書黃淑絹表示，校方將再進一步討論，時程未定。

教育部表示，若有私校兼任教師鐘點費比照公校基準，將額外和給獎勵經費，另將積極與各校溝通，在兼顧學校財務穩定發展基礎上，調整獎補助相關規定，並評估私校鐘點費逐步漸進調整至公校基準的可行方案，改善私校兼任教師待遇。

兼任教師 教育部 文化大學 東海大學 實踐大學

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