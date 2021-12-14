年度最具影響力教育專案出爐！ 107件創新教案獲殊榮

遠見‧天下文化教育基金會今天舉行「未來教育 台灣100」贈獎典禮，今年共107件得獎專案，得獎者遍布全台與外島共20縣市，今年受疫情影響，單一授課方式已無法面對未來考驗，因此徵選內容特別聚焦尋找具有跨時空、跨領域和跨社會，朝向學習更加生活化、個人化、多元化的教育願景。

教育部長潘文忠出席致詞時表示，全球疫情對教育確實是大挑戰，但也因為疫情，教學現場也多了很多想像與實踐，教育者面對挑戰不僅沒中斷學習，還帶著孩子有著不同體驗與學習。他說，教育投資永遠不嫌多，也是一個國家培養下一代人才的關鍵因素，不只是口號，而是要有具體行動。

潘文忠說，2021ＩＭＤ公布，在65國評比中，台灣的人才培育提升到第16名，不僅比去年更進步，人才準備更拿下第九名，是亞洲第三。行政院也提出四年一百億的雙語政策，行政院日前也核定中小學數位精進發展計劃，將在未來四年投入200億，協助學校發展數位教學；另外，立法院也通過產業創新條例，讓大學與企業合作培育AI、半導體人才，持續養成台灣人才。

今年歷屆得獎者回鍋報名者眾多，為感佩教育工作者不斷自我提升、持續精進，評審團設立「持續精進獎」共7件精進教案，以肯定團隊在教育線上的貢獻。

逆風劇團長期陪伴非行少年，今年再獲「持續精進獎」劇團團長成偉盛表示，劇團的成立就是希望讓茫茫大海迷失方向的靈魂，能在這裡找到歸屬感，讓他們知道能重新做選擇。值得一提的是，今年也打造逆風學院，前進中介教育學校，帶領孩子能從活動中找到興趣，也有職涯學院，讓青少年能與就業接軌。

今年也選出100件創新教學方案，今年五月中台灣疫情嚴峻，線上學習成為日常，苗栗高中便以google earth製作3D旅程，介紹浪漫台三線藝術家與在地故事交織的藝術品，期末成果也透過網路及實體策展，展出學生作品；台東縣初鹿國中則研發全方位跨域課程，不僅重視主要學科和科技的結合，更將學習歷程數位化，引導學生利用Google協作平台紀錄學習點滴，以掌握自己在各科的學習狀況。

受108課綱影響，愈來愈多課程開始重視在地化，如同彰化縣廣興國小串聯在地團隊、社區營造和地方創生等聚落作為教學現場，讓學生透過踏查、聽講、操作和思考，了解當地的農漁業型態、生態依存和人文歷史；高雄市田寮國中從《田寮鄉誌》來挖掘題材，設計出「閱讀田寮」課程，以閱讀理解作為起點，延伸至關心在地社區，以小組合作方式發現問題，並進行反思。