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疫情內外夾攻 2關鍵決定台灣能否守住這一波

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變動的時刻教育初心的堅持 「夢的N次方」講師台南攜手前進

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
「夢的N次方」講師培訓場在台南舉辦，吸引160名教師參加。記者鄭惠仁／攝影
「夢的N次方」講師培訓場在台南舉辦，吸引160名教師參加。記者鄭惠仁／攝影

台南市連續第3年承辦「夢的N次方」講師培訓場，昨、今兩天邀請講師回娘家充電、精進。教育局長鄭新輝表示，這是場講師再精進的課程活動，期許透過專業成長，讓老師更能呼應時代潮流需要，走在尖端，實踐教育理念。

「夢的N次方」是全國性的教師專業自主社群，團隊召集人王政忠號召全國熱血老師參與，透過老師課程培養講師群，再由講師群接棒，培養更多講師，透過間的互動、經驗分享、發想與激盪而一起成長，教育部也大力鼓勵及推動。

鄭新輝說，由行政單位辦的講習，可能會因老師的認同度不高而效果有限，但透過老師間的互助學習成長方式，因有認同，就會有熱情，而有了熱情就會有動力，進而去實踐，而實踐中就會去了解，所教的是否符合時代需要以及能否影響學生？若覺得不足就要再成長，而這也是優秀老師應具備專業、熱情及反思成長的條件。

每年「夢的N次方」在全國辦多場講師培訓活動，今年受疫情影響，雖有減少，但台南的活動沒減少，除了7月針對一般老師舉辦線上場，吸引1200人參加，這次的講師培訓場也有160名講師參加，從熱血老師看到教育前進的腳步。

「疫情改變了許多事物進行的方式，但越是在變動的時刻，越是能夠明白那些我們之所以堅持不變的，是何其重要的本質。」夢N召集人王政忠曾在臉書寫下這段話。他說，再次辦理實體的夢N講師培訓，希望回歸教學本質，「在變動的時刻中啟動對教學的熱情，實踐一場美夢。」

連續兩天的課程有教育部資訊及科技教育司長郭伯臣講演「線上教學支持系統政策說明」，TFT為台灣而教創辦人劉安婷演講教育初心，還有台師大心測中心副主任曾芬蘭的「評分尺規」，以及清大教授呂秀蓮講演師生、家長最重視的「素養為本課程教學」等。

台南市新課綱專案辦公室督學陳思瑀以感動形容兩天的講師場活動，看到老師們的專注、回饋、提問與發想。崇明國中老師蔡宗榮分享培訓心得，認為從課程中更帶動了想要成為教師的初心，也從中增厚了實務與素養能量，更知道如何來因應新課綱，提升及做好課程評量。這次課程以本質展能為主，也讓自己未來對課程規畫更有方向並知道如何準備。

台南 教育部 疫情

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