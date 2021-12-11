教師出現斷層！ 彰化縣明年必招考上百名正式教師

彰化縣國小代理教師偏高，縣政府發現無論國中或國小的教師已出現斷層，經過財主單位精算，明年將招考國中與國小的正式教師，粗估員額逾100名，國小約占六成，希望成為正式教師的流浪教師及代理、代課教師不應錯過良機。

彰化縣至少4年沒招考國中正式教師，6年沒招考國小正式教師，鄰近縣市幾乎年年招考正式教師為國民義務教育投注生力軍，造成彰化縣許多代理教師外流，偏鄉學校不但難找到正式師資，還出現代理教師人力荒，形成惡性循環。

縣政府統計，縣內國小2684班，若以每班配置1.65教師人力，應有4428個教師員額，目前進用1125名代理教師，換言之，代理教師占比約25%，每4名國小教師就有1人是代理教師。

少子化趨勢看不到盡頭，進用正式教師牽涉未來30至35年的人事費用及退休金，彰化縣政府財主單位向來控管嚴重，每校至少控管5%員額，以便容納超額教師，教師人數不夠就聘用代理或代課教師。

縣長王惠美表示，彰化縣多年未招考正式教師，不但出現代理教師占比太高的情形，正式教師也出現斷層，非彰化子弟之福，因此明年縣政府一定會招考國中、小學正式教師，員額尚未敲定，但兩者合計招考逾百人，包括英語、本土語文教師等。

彰化縣教師工會研判，111學年、112學年是虎年及「兔頭虎尾」的國一新生入學，全縣班級數必定減少，加上明年退休教師人數較多，兩相抵銷之下，超額教師人數可能寥寥無幾。

縣政府教育處長王智弘說，彰化縣明年必定舉辦國中、小學教師甄試，將進用超過100名以上正式老師，國小正式教師招考名額六成以上，國中目前還有超額教師，原則上，學校會安排超額教師協同其它教學工作。