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亞洲餐旅奪中餐烹飪金手獎 選手一度想放棄沒留遺憾

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南亞洲餐旅學校學生林佩辰（左）參加全國高中商業類技藝競賽，奪中餐烹飪金手獎第5名。圖／台南亞洲餐旅提供
台南亞洲餐旅學校學生林佩辰（左）參加全國高中商業類技藝競賽，奪中餐烹飪金手獎第5名。圖／台南亞洲餐旅提供

全國高中商業類技藝競賽剛落幕，台南亞洲餐旅學校學生林佩辰奪中餐烹飪金手獎第5名，為南市參賽選手中的第1名。林佩辰原以統測為升學唯一途徑，曾想放棄參賽，幸好有老師的鼓勵以及溝通，才沒有留下遺憾，而且也有助於申請更好大學就讀。

林佩辰的指導老師，同時也是亞洲餐旅總務主任的彭聖傑說，林佩辰經常利用晚上及假日的時間到學校練習，從高一接觸中餐，就立志成為選手，但由於對於餐飲製作的反應較慢，自信不足，所以比一般同學花較多時間練習，比賽之前，甚至一度要棄權全國技藝競賽，要全力拚明年的統測，他多次溝通，不應該讓高職的生涯留下遺憾，終於前往比賽，也獲得好成績。

彭聖傑指出，林佩辰很有想法，在指導的過程中常常意見相左，一開始並不願意採納意見，他很有耐心慢慢的磨合，甚至有幾次激烈的溝通，直到明白老師的用心後，加上每天規律又嚴格的訓練，轉移非訓練上的注意力，將阻力化助力，才能有好成績。

校長林士哲說，亞洲餐旅努力辦學榮獲教育部優質高中認證肯定，也積極發展與產業、全球在地化鏈結的特色課程，更堅持教育初心，以展現學校深耕餐旅教育與深化學生餐旅專業技能的決心，並為未來少子化趨勢下，學校轉型做準備，為兼重高職教育與成人推廣教育的技職學校。

統測 教育部 台南

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