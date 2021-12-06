導護淪為「肉盾」？ 立委呼籲從改善校園交通開始

立法委員邱臣遠、全國教育產業總工會理事長林碩杰與靖娟基金會執行長林月琴，上午在立法院舉行「交通導護不是肉盾，政府怠惰暴露導護道安危機」記者會， 邱臣遠在會中指出，日前高雄鳳山區一名國中教師於執行導護工作時，不幸遭闖紅燈的自小客車撞飛重傷昏迷，使交通導護者保障不足的問題徹底暴露。政府改善不了兒童道安問題，責任卻變相落到家長及教師的導護工作上。呼籲政府正視校園導護者應有的權益，不要讓導護從兒童後盾淪為「肉盾」。

並指交通部應從改善校園交通開始，放寬學校周圍設置斑馬線及交通號誌的規定，讓導護工作更安全順暢。並研擬校園周遭減速警示，設置緣石突出設計，給所有人一條安全回家的路。