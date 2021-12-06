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導護淪為「肉盾」？ 立委呼籲從改善校園交通開始

攝影中心 / 記者黃義書／台北即時報導
立法委員邱臣遠(中)、全國教育產業總工會理事長林碩杰(右)與靖娟基金會執行長林月琴(左)，上午在立法院舉行「交通導護不是肉盾，政府怠惰暴露導護道安危機」記者會。邱臣遠表示，政府改善不了兒童道安問題，責任卻變相落到家長及教師的導護工作上。呼籲政府正視校園導護者的應有權益，不要讓導護從兒童後盾淪為「肉盾」。記者黃義書／攝影
立法委員邱臣遠(中)、全國教育產業總工會理事長林碩杰(右)與靖娟基金會執行長林月琴(左)，上午在立法院舉行「交通導護不是肉盾，政府怠惰暴露導護道安危機」記者會。邱臣遠表示，政府改善不了兒童道安問題，責任卻變相落到家長及教師的導護工作上。呼籲政府正視校園導護者的應有權益，不要讓導護從兒童後盾淪為「肉盾」。記者黃義書／攝影

立法委員邱臣遠全國教育產業總工會理事長林碩杰與靖娟基金會執行長林月琴，上午在立法院舉行「交通導護不是肉盾，政府怠惰暴露導護道安危機」記者會， 邱臣遠在會中指出，日前高雄鳳山區一名國中教師於執行導護工作時，不幸遭闖紅燈的自小客車撞飛重傷昏迷，使交通導護者保障不足的問題徹底暴露。政府改善不了兒童道安問題，責任卻變相落到家長及教師的導護工作上。呼籲政府正視校園導護者應有的權益，不要讓導護從兒童後盾淪為「肉盾」。

並指交通部應從改善校園交通開始，放寬學校周圍設置斑馬線及交通號誌的規定，讓導護工作更安全順暢。並研擬校園周遭減速警示，設置緣石突出設計，給所有人一條安全回家的路。

邱臣遠 全國教育產業總工會

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