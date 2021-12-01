快訊

暗救豬哥兄？CNN王牌主播「無限停職」的新聞室風暴

海外國人因疫情除籍影響大 健保、納稅將從寬認定

新竹縣學生數持續飆升 縣府教育處將升格為教育局

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣府教育處將改制升格為教育局，明年1月1日就會正式掛牌。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣府教育處將改制升格為教育局，明年1月1日就會正式掛牌。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣學生數持續飆升，對於教育資源的需求也越來越大，縣府為了因應相應增加的業務量，決定將教育處升格為教育局，將在明年1月1日正式掛牌，縣長楊文科則自豪新竹縣是全台第2年輕的縣市，希望透過教育局的改制成立，讓學生獲得更好的教育環境與資源。

縣府表示，新竹縣目前的人口數，最新統計已經來到57萬5千人，持續創新高，不少都是來自其他縣市的移民；尤其竹北市尤為明顯，學生人數在台灣社會少子化的當今，不減反增，更出現學校不足導致新生爆量的情況。

教育處表示，目前新竹縣學生人口統計，僅國小學生人數就有近3萬7千人，國中學生數也有1萬5千人，因此為了更完善提升教育環境及學生競爭力，勢必要投入更多資源及加速行政效率，才能透過教育，讓孩子們不會輸在起跑點。

教育處長楊郡慈表示，教育局掛牌後，將能自行成立人事室，在人事聘用上能更靈活，尤其各校的工友及幹事等職務，目前因為都需經由縣府人事處編審，在行政程序上過於冗長，之後成立教育局人事室就能縮短行政流程。

她也提到，因為新竹縣學生數的持續增加，對於學校的校舍需求也在擴增，竹北市目前就正在興建勝利國中及嘉豐國小，未來還會有文中二、文小三的新建工程，但現階段工程都需透過縣府工務處來執行，之後改制教育局後就能自行編設工程技正，獨立運作各校舍工程進行，工務處則轉為協助單位。

縣府還指出，近年縣政業務量不斷累積增加，可是編制員額卻未相對調增，造成施政受限，此次終於獲得行政院長蘇貞昌同意批准縣府增額154人，員額將分配各局處，不過教育局可望獲得大多數員額分配，預期能大大緩解目前教育處的業務壓力，提升整體教育量能，更有利教育政策推動。

縣長楊文科今天（1日）在縣務會議上也公布，除了教育處改制升格為教育局，還將成立新聞處，以加強媒體行銷及促進國際事務交流，對於新任局處長人選，則將尋覓有經驗、有智慧、有活力的新血，加入縣府團隊共同打拚。

教育局 新竹 楊文科

延伸閱讀

新竹縣14日舉辦成年禮 千名學生將健走新埔、過五關

竹縣關西鎮中豐路徵收爭議 楊文科親上火線協調

台劇《茶金》明天北埔辦特映會 楊文科邀民眾共賞

竹縣不給台積電土地才去高雄？楊文科怒開記者會澄清

相關新聞

新北3年增設公幼100班 準公幼未來目標達5成以上

新北教育局長張明文今日在市政會議上，報告近3年的成果，以適性教育為核心價值，培養孩子品德及競爭力。新北積極推動在地就學達...

私校董事兼任藥局負責人 教育部追回600萬元薪資

健行科大一名鄭姓董事遭周刊爆料，任董事6年來兼任民間藥局負責人，如同雙薪肥貓。教育部今天聲明，私校專任董事不可身兼其他專...

未成年暴力頻傳 籲加強家庭教育

教家長比教孩子更有效！跨縣市教師工會聯合於1日召開記者會聯合呼籲，重視家庭教育才是校園暴力的解方。國民黨立委葉毓蘭說，孩子會從家庭暴力中，耳濡目染學到處理情感的錯誤方式。苗栗教師職業工會理事長胡延龍則說，面對家庭教育應進行「專業分類」，能更有效應對學童們的不良作為。

韓國世界廚藝大賽傳捷報 崑山科大摘3金1銀

2021 AFA韓國世界廚藝大賽成績出爐，崑山科技大學餐飲管理及廚藝系，共摘下3金1銀，獲獎師生開心說，雖然過程很辛苦，...

百萬學童讀過！教部首份教學報紙獲DFA設計最大獎

教育部美感與設計課程創新計畫發行報紙「安妮新聞」，已吸引全國600多校、逾110萬學生閱讀，今天更獲「DFA亞洲最具影響...

教養即診室／扮家家酒 助幼兒多元發展

多玩扮家家酒，也能有益幼兒發展。專家指出，扮演遊戲對幼兒發展有舉足輕重地位，家長還可協助融入生活經驗，讓孩子熟悉生活技能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。