新竹縣學生數持續飆升 縣府教育處將升格為教育局

新竹縣學生數持續飆升，對於教育資源的需求也越來越大，縣府為了因應相應增加的業務量，決定將教育處升格為教育局，將在明年1月1日正式掛牌，縣長楊文科則自豪新竹縣是全台第2年輕的縣市，希望透過教育局的改制成立，讓學生獲得更好的教育環境與資源。

縣府表示，新竹縣目前的人口數，最新統計已經來到57萬5千人，持續創新高，不少都是來自其他縣市的移民；尤其竹北市尤為明顯，學生人數在台灣社會少子化的當今，不減反增，更出現學校不足導致新生爆量的情況。

教育處表示，目前新竹縣學生人口統計，僅國小學生人數就有近3萬7千人，國中學生數也有1萬5千人，因此為了更完善提升教育環境及學生競爭力，勢必要投入更多資源及加速行政效率，才能透過教育，讓孩子們不會輸在起跑點。

教育處長楊郡慈表示，教育局掛牌後，將能自行成立人事室，在人事聘用上能更靈活，尤其各校的工友及幹事等職務，目前因為都需經由縣府人事處編審，在行政程序上過於冗長，之後成立教育局人事室就能縮短行政流程。

她也提到，因為新竹縣學生數的持續增加，對於學校的校舍需求也在擴增，竹北市目前就正在興建勝利國中及嘉豐國小，未來還會有文中二、文小三的新建工程，但現階段工程都需透過縣府工務處來執行，之後改制教育局後就能自行編設工程技正，獨立運作各校舍工程進行，工務處則轉為協助單位。

縣府還指出，近年縣政業務量不斷累積增加，可是編制員額卻未相對調增，造成施政受限，此次終於獲得行政院長蘇貞昌同意批准縣府增額154人，員額將分配各局處，不過教育局可望獲得大多數員額分配，預期能大大緩解目前教育處的業務壓力，提升整體教育量能，更有利教育政策推動。

縣長楊文科今天（1日）在縣務會議上也公布，除了教育處改制升格為教育局，還將成立新聞處，以加強媒體行銷及促進國際事務交流，對於新任局處長人選，則將尋覓有經驗、有智慧、有活力的新血，加入縣府團隊共同打拚。