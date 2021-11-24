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南市大同國小與布克斯有約 和扶輪社共創「同話視界」

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市東區大同國小獲扶輪社捐贈，設置攝影棚，今天啟用。圖／擷取畫面
台南市東區大同國小獲扶輪社捐贈，設置攝影棚，今天啟用。圖／擷取畫面

今年是台南東區扶輪社55周年社慶，捐贈大同國小建置聲音影像攝影棚「同話視界工作室」，今天揭牌啟用。副市長戴謙體驗1日主播，也期許學生藉此提升表達能力並增強自信。

南市東區大同國小校長李素珍表示，該校特色課程以「閱讀」為本，校本課程的規畫涵蓋發展社區老車站改造及竹溪問題解決等素養導向課程，藉由教學方案的實施，開展學生的學習素養；並透過觀察與討論，連結在地議題的文化及情感，發展出跨領域的校本課程特色。更以資訊科技為輔，引導孩子自主學習進而團隊合作。

攝影棚歷經3個月規畫及施作才完成，學校並舉辦命名活動，開放師生參與，全校共有23件作品參賽，經師生投票，最後由五年二班所命名的「同話視界工作室」以最高票奪冠。學生開心說，「命名票選活動好激烈，尚未投票時心裡七上八下，一直祈禱獲得最高票，超級開心。」

台南東區扶輪社長王逸峰表期許學生們在「同話視界工作室」認真學習、快樂成長，所學得的能力與素養能應用在生活之中並實踐自己未來的夢想。

副市長戴謙當場體驗1日主播並播報新聞，他表示，主播活動不只有趣且專業，當學生透過「同話視界工作室」學習小主播、廣播員、新聞編輯等課程，相信更勇於表達並增加自信。教育局副局長吳國?稱許大同學生在科技素養及解決問題能力上的表現，再加上設備完善的攝影棚，更有加乘效果。

主播 素養

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