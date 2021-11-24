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考招新制上路 新北適性入學首辦線上直播

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
課程督學曾碩彥進行基北區111學年度入學管道宣導。圖／新北教育局提供
課程督學曾碩彥進行基北區111學年度入學管道宣導。圖／新北教育局提供

因應疫情，新北教育局首次以線上直播，與新北市三大家長團體合作，辦理今年適性入學家長宣導活動。內容涵蓋基北區免試入學(含優先免試)、技職教育、特色招生(含專業群科)、五專入學方式及志願選填等重要升學議題，吸引超過1500位國高中家長線上觀看。

新北教育局與新北市三大家長團體合作，日前於教育局YouTube頻道直播辦理，110學年度適性入學家長宣導活動，首場線上直播邀請新北高中校長柯雅菱及新課綱平臺課程督學曾碩彥，說明「高中職考招升學新方案」、「新課綱學習歷程檔案」及「111大學多元入學新方案」等相關主題。

內容涵蓋基北區免試入學(含優先免試)、技職教育、特色招生(含專業群科)、五專入學方式及志願選填等重要升學議題。孩子就讀樹林高中的林姓家長則說，聽完講座後，對於新課綱著重多元適性有更深的體認，期待自己孩子可以在選修課或自主學習中，能更認識自己適合什麼、對什麼有興趣，在未來的大學科系有正確的選擇。

教育局長張明文說，學習歷程檔案建置及考招制度的解析，讓高三學生考完學測後，能更安心地選擇繁星、申請入學或分科測驗；適性入學講座，幫助國三學生進行生涯探索，幫助孩子多元試探並瞭解自己的性向、興趣和能力，做為升學選校的參考。

新北高中校長柯雅菱主講學習歷程及大學考招方案。圖／新北教育局提供
新北高中校長柯雅菱主講學習歷程及大學考招方案。圖／新北教育局提供

教育局 升學

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