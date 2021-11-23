彰化縣完全免試入學都是私校 下學年開放全縣招生　

少子化持續衝擊教育體系，重傷私立學校，彰化縣111學年國中會考學生將跌破1萬人，為了擴大生源，本（110）學年度有兩所私校完全免試入學，新（111）學年度再增1所，都在南彰教育弱勢區，公立學校對完全免試入學都敬謝不敏；全國完全免試委員為推廣完全免試入學，111學年度這3所私校的招生範圍將擴大到全縣。

縣政府教育處今天表示，免試入學共分為8種，完全免試入學不設門檻，不需教育會考分數，只要申請即可入學，本（110）學年有達德商工和文興中學兩所私校，大慶商工申請新（111）學年完全免試入學。

達德商工校長許維純說，申請完全免試入學是依據教育部適性揚才的教育宗旨，宜蘭縣已經實施全區完全免試入學，彰化縣現今只有兩所私立學校參加，新學年多一所也是私校，「都是私立學校實施完全免試入學，好像私校搶學生，這樣不是很奇怪嗎？」。

她指出，縣內已有國立設立職探中心，國小高年級學童在畢業之前參加職探中心課程，透過輔導老師做職業性向探索，進入國中接觸自己感興趣的相關課程基礎知識，還沒升高中職就能完全清楚職業性向，日後升學選讀自己喜愛的科別；如能落實職探有關輔導和教育，即可達到完全免試入學的適性揚才目標。

歐美等先進國家的普通高中一般科與職業學校技能科招生比例為4：6，台灣家長仍有升學普通高中日後讀一般大學勝過讀工商科的迷思，致使普通高中與職校招生比例為6：4，許維純認為家長應改變制式思考，想一想孩子高中畢業後要學什麼？孩子定向夠嗎？等到進大學需要工商專業技能才補救，孩子可能學得很辛苦。

「公立學校經費來自政府公帑，要做到教育把關。」國立二林高中表示，二林地區教育資源相對較少，屬於弱勢的教育優先區，二林區的公立高中職如實施完全免試入學將難以管控入學的學生素質，因此暫不考慮。

彰化縣110學年國三應屆畢業生約1萬465人，代表明年國中教育會考大概只有這麼多考生，更慘的是111學年國三學生跌破1萬人，彰化縣高中職招生將面臨更嚴酷的競爭，除非像標榜「醫科搖籃」的私立精誠中學還可較穩定生源，其餘私校恐怕「剉著等」。

彰化縣政府教育處表示，近年強力宣導就近入學，同時推出教育新藍圖「三才六好教育：天才品格力／好品德／好EQ；地才生活力／好活力／好在地；人才學習力／好能力／好國際」希望彰化子弟接受彰化在地好教育之後就近入學，適性揚才，而且建構教育策略聯盟，彰化子弟從小學到大學畢業後就業，經由教育策略聯盟的分工合作，垂直整合，讓人才留縣，落實生涯教育。