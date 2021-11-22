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「守護台灣教育平台」成軍 61單位聯手策畫第二波教改
61個個人或團體組成「守護台灣教育平台」，昨宣布正式成軍。他們宣示致力發布和解讀教育資訊、提供政策建言，並舉辦高等教育主題論壇，集結各方社會力量來推動第二波教育改革。
發起人之一、全國私校工會理事長尤榮輝表示，教育問題已成國安問題，隨著教育的擴張、學生人數減少，估計未來有三分之一的學校會消失，大學數量減至100所，有超過1萬名教師、6000名職員面臨失業危機。
尤榮輝接著說，隨著生員的減少，公立大學依然以校中校的方式持續擴張，並與地方資本合謀，展開大學圈地運動。行政院早在2016年即提出私校轉型退場條例，7年過後，許多私立大學仍未盡辧學責任，弊端不斷、誤人子弟，而私校退場條例仍遲未通過，令人憂心。
尤榮輝指出，少子化後，台灣教育面臨新的變局與挑戰，但蔡英文政府並未重視教育問題、忽視民意，放任中高等教育向下沉淪，未能提出任何宏觀教育願景與改革政策，得過且過。
於是，尤榮輝說，一群長期關心台灣教育的師生，包括研究人員、公私立大專教師、高中教師、學生領袖、社會賢達，以及全國私校工會共61位個人及團體，昨宣示共同發起成立守護台灣教育平台，要，集結各方社會力量，推動第二波教育改革。
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