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管中閔提尊重學術自由 蘇揆：不容中共在台大學設分支

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
行政院長蘇貞昌。記者林澔一／攝影
行政院長蘇貞昌。記者林澔一／攝影

清華大學內設置「清華海峽研究院」，國安情治單位質疑恐遭大陸共產黨滲透。台大校長管中閔昨天表示，學術交流、互訪合作是學術自由的一部分，站在尊重學術自由立場上，不應該讓政治力涉入，因為不喜歡就說兩岸學術交流是錯誤的人，其心態是可議的。行政院蘇貞昌今天在立法院備詢前受訪表示，民主國家也是法治國家，都必須依法行事。

蘇貞昌表示，政府非常尊重學術自由，但中國共產黨的任何組織要在台灣的大學設立分支機構，都不被容許，國人也不會接受，「民主國家也是法治國家，都必須依法行事。」

共產黨 蘇貞昌 行政院

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