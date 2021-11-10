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清大案延燒 陸委會：正查「清華海峽研究院」有無違法

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
清華海峽研究院涉及違法設立。圖／清大提供
清華海峽研究院涉及違法設立。圖／清大提供

「清華海峽研究院」涉及違法設立，大陸國台辦聲稱，清華海峽研究院是一家企業化方式運作的科研機構，促進兩岸融合發展。陸委會今日則指，陸方清華海峽研究院未經主管機關許可，在台設分支機構，政府已組成專案小組調查，若有違反兩岸條例，主管機關將予依法裁罰。

陸委會今指，現已由教育部會同本會、經濟部等相關部會，成立專案小組積極進行行政調查，如經查證後認定確有違反兩岸條例第40條之2等規定情事，主管機關將予依法裁罰。

陸委會說，陸委會已協請教育部通盤清查國內各校園有無陸方設立分支機構、或藉由學術交流名義對我進行學術竊密、或誘吸我高科技人才赴陸等違法情事，以全力防堵學術單位成為陸方滲透破口。

陸委會也稱，政府支持並樂見兩岸在學術、教育等領域進行健康、有序的交流，惟相關交流活動仍應符合現行政策與法令規範，不得有妨害我國家安全或利益之情事。我方將持續會同相關機關，落實機敏科技保護措施及法令，防堵中共對我校園進行統戰滲透。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今宣稱，根據了解，「清華海峽研究院」是一家以企業化方式運作的科研機構，2015年成立以來，為推動兩岸科技交流和創新、促進兩岸融合發展「發揮了積極作用」。

陸委會 教育部 國台辦 朱鳳蓮 清大

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