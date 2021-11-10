因清大案盤點大專惹議 教長：學術自由不能牴觸法律

清大海峽研究院新竹辦公室疑違反兩岸條例議題延燒，教育部長潘文忠昨說要盤點各大專校院，學界憂心兩岸學術交流探低點，也憂學術自由與人權將受侵害。潘文忠今天兩度重申「學術自由不能牴觸法律」，他說，教育部一貫的態度是不反對，而且是鼓勵正確、正常的學術交流，也請各大專校院盤點、內控，避免租借校舍卻完全不做管理，甚至進行牴觸法律的事。

立法院教育及文化委員會今早進行教育部預算審查，潘文忠會前接受媒體聯訪時，被問及清大一事。潘文忠表示，有中共相關組織滲透校園，教育部日前會同經濟部陸委會進一步現場查證釐清，從相關資料文件資料中，確切掌握自強工業基金會藉租用清大校舍，再次委託給海峽研究院新竹辦公室營運管理，兩單位皆明確違反「兩岸人民關係條例」（兩岸條例），教育部將就查證事實，移請經濟部主管的基金會，也會針對新竹辦公室，依兩岸條例進行裁罰。

教育部昨也認定該基金會初判違法，外界好奇誰要負責。潘文忠則表示，會再就目前事實進行認證，有了事實行為具體部分後，會以違法事實主體進行裁罰。

潘文忠昨在接受質詢時，親口提及要盤點各大專校院，將全面盤點其他學校有無類似違法情形，此舉卻也引來學界憂心兩岸學術交流探低點，學者的學術自由與人權將受侵害。

不具名私校校長也說，教育部為了清大案大動作徹查各校，已明顯侵害學術自由；台科大前校長廖慶榮也表示，學術界絕大多數都沒有政治立場，建議不要用清查、盤查字眼，所有校長都願意配合國家政策，他也提到，「純學術」什麼是純的？其實難界定，參與者人背景不同又何知。

潘文忠表示，教育部從來不反對，而且是鼓勵正確、正常的學術交流，但學術交流不能以牴觸法律，教育部也多次明確提醒各大學應依照兩岸條例進行學術交流。他以這起事件為例，學校跟辦理主體並未依兩岸條例申請，事實卻是以中國相關黨政軍組織來合作。

他說，學術自由不能牴觸法律，教育部昨也正式函知各大學校園，要在遵守法律前提下進行交流。

潘文忠也說，教育部請各大學自我監控內容，避免租借校舍但完全不做管理，這些都是公有財產，若又有抵觸法律作為，必須自我解釋與盤點。

至於清大知情與否？潘文忠表示，會以實際進一步深入了解參與內容，昨日僅是緊急跨部會瞭解，至於清大是否有相關人員支持參與活動，會再與清大進一步釐清。