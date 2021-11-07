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聯合盃作文大賽台南近千生參賽 家長：指標賽事很給力

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
聯合盃全國作文大賽台南區初賽今天登場，有8百多名高中、國中小學生參加。記者鄭惠仁／攝影
聯合盃全國作文大賽台南區初賽今天登場，有8百多名高中、國中小學生參加。記者鄭惠仁／攝影

第15屆聯合盃全國作文大賽台南區初賽今天登場，有8百多名高中、國中小學生參加，題目有謠言之惡、接受、生命的閃光、眼等。學生表示，題目易發揮，可利用比賽提升自己臨場考試應變能力。教育局主任秘書楊智雄表示，題型走向呼應新課綱，有報名的幾乎都有來應考，感受到學生的決心且是有備而來。

台南區初賽在私立長榮中學舉行，新聞處長蘇恩恩、教育局主任秘書楊智雄分別代表市長黃偉哲、教育局長鄭新輝向家長問候，並關心學生比賽情形。楊智雄說，南市教育局近年來大力推動閱讀與寫作，成立國小到高中的布可星球閱讀平台，提升閱讀素養與寫作能力。現在國中會考題目著重在生活素養，透過多閱讀、多寫作，才能將生活經驗寫得出來。

楊智雄說，聯合報作文大賽已辦了15年，從中看到變化，題型走向新課綱的命題方向，因此，即使受疫情影響，還是有許多學生參加，欣見大家同場競技。

忠孝國中校長侯志偉也到考場為學生加油，他說，多年來該校鼓勵學生參加聯合盃作文大賽，家長會補助學生70%報名費，學生只要自付50元，這次有96人參加。

鄭姓、施姓家長說，他們的孩子是第4年參賽，就國內而言，聯合報作文大賽已是指標性的賽事，隨著新課綱的實施，寫作能力更形重要，因此鼓勵孩子參加，也希望孩子提升考場應變能力。

高三的作文題目是「謠言之惡」，南一中學生黃友銘說，因為學測再過2個多月就要登場，老師鼓勵他們參加作文大賽，藉此磨練手感。他以媒體亂象入題，並以多位音樂家為例，就謠言問題進行發揮，覺得很受益。

國一的作文題目是「眼」，忠孝國中陳姓學生說，他用兒時的許多回憶來描繪眼，覺得很好發揮。

聯合盃全國作文大賽台南區初賽今天登場，台南市教育局主任秘書楊智雄（中）關心學生參賽情形。記者鄭惠仁／攝影
聯合盃全國作文大賽台南區初賽今天登場，台南市教育局主任秘書楊智雄（中）關心學生參賽情形。記者鄭惠仁／攝影
聯合盃全國作文大賽台南區初賽今天登場，有8百多名高中、國中小學生參加。記者鄭惠仁／攝影
聯合盃全國作文大賽台南區初賽今天登場，有8百多名高中、國中小學生參加。記者鄭惠仁／攝影

教育局 課綱

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