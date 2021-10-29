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軍公教調薪4%連動私校跟進 教團憂沒配套恐加速退場

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
行政院拍板軍公教明年加薪4％，將連動私校一起加薪，卻有教團指出，少子化已導致私校財務惡化，若政府什麼都不做，軍公教調薪恐加速私校退場及教職員失業。示意圖。本報資料照片
行政院拍板軍公教明年加薪4％，將連動私校一起加薪，卻有教團指出，少子化已導致私校財務惡化，若政府什麼都不做，軍公教調薪恐加速私校退場及教職員失業。示意圖。本報資料照片

行政院拍板軍公教明年加薪4％，將連動私校一起加薪，全國私校工會指出，法律規定私校本薪與公校一致，大部分私只會調本薪，其他加給不調，但私校校務基金有限，呼籲政府注意軍公教調薪對私校教育的衝擊，少子化已導致私校財務惡化，若政府什麼都不做，軍公教調薪恐加速私校退場及教職員失業

全國私校工會理事長尤榮輝表示，公教加薪4%是本薪及研究加給、行政加給都同步調升，但法律規定私校本薪與公校一致，所以大部分私只會調本薪，其他加給不調。若有私校宣稱「跟進」加薪4%，則要追問是否連研究費及行政加給也都調增4%，否則就只是蹭新聞熱度而已。

尤榮輝說，軍公教加薪4%會增加私校辦學成本，除了本薪依法必須強制調升外，依本薪數額計算提撥的退撫儲金、超額年金也都水漲船高，對於財務已困難的私校勢必雪上加霜，加遽勞資爭議，除可能扣減年終獎金、研究費、導師費外，也會進一步資遣教師，甚至限縮教育投資，整體教育品質將再惡化。

尤榮輝表示，樂見軍公教調薪，但呼籲政府注意軍公教調薪對私校教育的衝擊。他提到，國庫幾乎無限大，政府以稅收支應軍公教調薪不會發生問題，但法律規定私校本薪與公校連動，私校校務基金有限，少子化已導致私校財務惡化，政府為軍公教加薪同時，也應思考如何調整私校合理辦學環境，並加強監理。

尤榮輝指出，目前國內私立高中職財務已嚴重惡化，若政府什麼都不做，軍公教調薪將惡化私校教育品質、限縮私校生存發展空間、加速私校退場時程，並導致教職員失業。

軍公教 失業 少子化

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