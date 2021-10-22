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基隆投入25.9億改善16所校園 空間改造融入美學

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆投入25.9億改善16所校園，融入美學改造空間具特色。圖／基隆市政府提供
基隆投入25.9億改善16所校園，融入美學改造空間具特色。圖／基隆市政府提供

基隆市美力校園計畫分成三階段，透過對談、激盪的過程，以城市設計能量改造校園空間，全部將投入25.9億元，改善16所校園，已陸續完工、設計及規畫，近年落成的校舍都與以往不同，很有特色。監委范巽綠今天表示，校園建築應朝美感及設計的走向營造，基隆讓校園建築富有創造性、開放性與融合性，提供孩子更優質舒適的學習環境。

基隆市教育處舉行美力校園運動計畫三部曲成果發表會，第一期「首部曲」，包括已竣工的仁愛國小、明德國中、暖暖高中、中正國中，及進行中的中正國中、信義國小、中興國小、中和國小等7所學校，其中信義及中興國小兩校結合校園改造增設地下停車空間，獲得「國家卓越建設獎」。

第二期「成銘曲」，有銘傳國中校舍拆除整建及成功國小活動中心拆除整建。銘傳國中是全市學生數最多的國中，學生活動空間有限，校舍改建將拆除年久失修的老舊教室，新建結合風雨球場的新式教學大樓；成功國小位於基隆市中心，有全市唯一的音樂藝術才能班，舊有活動中心設計狹隘安全強度不足，將拆除興建包含有運動場、音樂廳的多功能展演廳。

第三期「圓舞曲」，結合德和國小等7所學校，教職員生與建築專業對話，激盪創意與融合在地美感，共同擘劃新校園願景，讓校園硬體更多想像與創新。

基隆市長林右昌表示，近幾年基隆市新落成的校舍都與以往不同，很有特色，市府教育處與基隆市建築師公會以及中原大學建築系合作，為基隆市7所即將校舍改建的學校，規畫未來校園想像，評選出18件競圖優良作品模型。美力校園成果展期今起到28日在東岸廣場3樓展出。

基隆投入25.9億改善16所校園，融入美學改造空間具特色。圖／基隆市政府提供
基隆投入25.9億改善16所校園，融入美學改造空間具特色。圖／基隆市政府提供
基隆投入25.9億改善16所校園，融入美學改造空間具特色。圖／基隆市政府提供
基隆投入25.9億改善16所校園，融入美學改造空間具特色。圖／基隆市政府提供
基隆投入25.9億改善16所校園，融入美學改造空間具特色。圖／基隆市政府提供
基隆投入25.9億改善16所校園，融入美學改造空間具特色。圖／基隆市政府提供
基隆投入25.9億改善16所校園，融入美學改造空間具特色。圖／基隆市政府提供
基隆投入25.9億改善16所校園，融入美學改造空間具特色。圖／基隆市政府提供
基隆投入25.9億改善16所校園，融入美學改造空間具特色。圖／基隆市政府提供
基隆投入25.9億改善16所校園，融入美學改造空間具特色。圖／基隆市政府提供

基隆 建築

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