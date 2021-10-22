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校園周邊無監視器恐成治安死角　教育局：全面盤點

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市議員葉元之質指出，近日有一位板橋某國小5年級的女學生，離開校園後在路上被陌生男子尾隨騷擾，家長報警卻發現周邊無監視器可追查，教育局應會同警察局盤點。記者江婉儀／攝影
新北市議員葉元之質指出，近日有一位板橋某國小5年級的女學生，離開校園後在路上被陌生男子尾隨騷擾，家長報警卻發現周邊無監視器可追查，教育局應會同警察局盤點。記者江婉儀／攝影

學生、孩童被陌生人騷擾的事件層出不窮，新北市議員葉元之質詢時指出，近日有一位板橋某國小5年級的女學生，離開校園後在路上被陌生男子尾隨騷擾，家長報警卻發現周邊無監視器可追查，認為教育局應會同警察局盤點周邊治安死角，教育局長張明文表示，會找相關單位全面盤點。

葉元之指出，前幾天一位板橋某國小5年級的女學生，傍晚17點45分離開校園，在路上遇到一位騎機車的40多歲男子尾隨騷擾，說「妹妹你一個人嗎？要去哪裡？」學生非常驚慌飛奔回家，男子轉而去騷擾另外的學生。

葉元之表示，家長擔心到警局報案，結果發現校門口的那條巷子，均無警方架設的監視器，僅有一台學校架在校門口的監視器，但家長在警局看監視器，發現畫面十分模糊，無法辨識出男子的外型及車牌。

據女學生轉述，該男子行為怪異，機車上掛鉤及把手掛滿塑膠袋，看似精神異常。葉元之認為，學生被陌生人騷擾的個案最近很多，校園周邊監視器數量不足，希望教育局會同警察局，盤點校園周邊可能的治安死角，此外，校園內也應該架設適當數量的監視器，放學後若校園開放，學生也可能留在學校內，希望一併盤點校園內走廊及操場的監視器需求。

教育局長張明文回應，會找相關單位研議，就學校校園周邊監視器系統安置狀況進行全面盤點，不過指至少需2個月以上時間，葉元之認為有急迫性2個月太久，張明文回應，會於一周內先發文提醒學校。

監視器 葉元之 教育局

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