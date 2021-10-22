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台鐵與民雄農工首次產學合作締約 培育鐵道人才

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
因應未來鐵道人才需求，上午台鐵與民雄農工舉行產學合作締約儀式，民雄農工校長鍾順水（右）與台鐵副局長馮輝昇（左）代表簽約，馮送鍾火車模型。圖／台鐵提供
因應未來鐵道人才需求，上午台鐵與民雄農工舉行產學合作締約儀式，民雄農工校長鍾順水（右）與台鐵副局長馮輝昇（左）代表簽約，馮送鍾火車模型。圖／台鐵提供

嘉義市鐵路高架化施工，嘉義縣民雄鄉路段鐵路也要高架，因應未來鐵道人才需求，上午台鐵與民雄農工舉行產學合作締約儀式，民雄農工校長鍾順水與台鐵副局長馮輝昇代表簽約，雙方共同承諾攜手推動產學合作，培育在地車輛維修等鐵道基層專業人才。

到場觀禮見證有立委陳明文、國教署、教育部嘉義縣聯絡處、嘉義縣教育處代表；民雄農工1936年創立，是歷史悠久優質學校，辦學特色以建構升學、就業、專題創新及輔導學生獲得技術士證照為課程核心，校方積極鼓勵學生畢業前取得乙級證照，近3年電機科通過乙級檢定48人次。

校方為讓學生貼近職場工作需求，禮聘業師到校「協同教學」，讓學生有機會汲取業師專業經驗，提前了解職場工作環境及所需的專業技能，有利於銜接日後職場工作。

鐵路網遍及各鄉鎮，亟需培育在地鐵道技術專才，滿足人才傳承需求，今年起3年透過與民雄農工進行產學合作，將提供機務處6名實習名額給電機科學生，期待學生經專業課程訓練洗禮及現場實習，建立鐵道基礎知識及實務操作能力。

馮輝昇說，台鐵首次與民雄農工合作同培育嘉義地區鐵道人才，除落實在地人才培育，提供更安全、優質旅運服務。未來民雄農工學子畢業後不僅增加投入職場管道，對台鐵延攬嘉義人才有極大助益，創造台鐵與校方雙贏，台鐵將持續與各地區高中職技職學校合作。

因應未來鐵道人才需求，上午台鐵與民雄農工舉行產學合作締約儀式，民雄農工校長鍾順水與台鐵副局長馮輝昇代表簽結束，雙方代表開心大合照。圖／台鐵提供
因應未來鐵道人才需求，上午台鐵與民雄農工舉行產學合作締約儀式，民雄農工校長鍾順水與台鐵副局長馮輝昇代表簽結束，雙方代表開心大合照。圖／台鐵提供
因應未來鐵道人才需求，上午台鐵與民雄農工舉行產學合作締約儀式，民雄農工校長鍾順水（右）與台鐵副局長馮輝昇（左）代表簽約。圖／台鐵提供
因應未來鐵道人才需求，上午台鐵與民雄農工舉行產學合作締約儀式，民雄農工校長鍾順水（右）與台鐵副局長馮輝昇（左）代表簽約。圖／台鐵提供

嘉義 台鐵 鐵道

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