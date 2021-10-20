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6500名國際生盼自費來台學中文 教育部尚未點頭

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
6500名來自各國的非獎學金生盼自費來台學華語，至今仍未獲准入境。示意圖／本報資料照片
6500名來自各國的非獎學金生盼自費來台學華語，至今仍未獲准入境。示意圖／本報資料照片

國內新冠肺炎疫情趨緩，教育部目前只開放110學年獲得華語文獎學金的境外生申請入境，另有6500名非獎學金生盼自費來台學華語，卻未獲准入境。教育部今天未說明入境期程，只表示將配合邊境管制及防疫量能，以安全有序方式，協助他們來台研習。

非華語獎學金生代表近日再度致信教育部長潘文忠，並將信件內容分享於臉書粉絲專頁「Chinese Language Students of Taiwan」。他們表示期盼來台，已等超過一年半，有人等到失去工作，感覺自己被遺棄了。全球疫情逐漸穩定，呼籲教育部盡速協助他們入境台灣。

學生代表說，他們來自全球不同國家，共同的目標是到台灣學習華語。他們和華語獎學金學生只有唯一的不同，就是他們沒獲得台灣任何官方獎學金，但他們想在台灣學習華語的意志非常堅定，卻未獲得相同的學習機會。

他們引述教育部政策，指出台灣其實想成為全世界人們學習華語的主要目的地，但是邊境管制違背這個目標。這個排除華語學生的邊境管制，不僅對學生造成很多負面影響，台灣很多華語老師也因此丟掉工作，更不用說台灣的很多華語學習中心，幾乎人去樓空。

雖然線上學習越來越便利，但對於生活在非華語環境中的人來說，遠距學習華語極度困難，根本不是可行的選項。他們也承諾，若能入境台灣，必會遵守防疫規定，願意進行14天隔離和7天自主健康管理。

華語 教育部 疫情

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