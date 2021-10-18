近4萬學童在危樓上課 教部承諾明年完成耐震補強

高雄市城中城大火燒出國內危老樓問題，民進黨立委陳秀寶日前揭露，全國逾3.7萬名國中小學童在安全堪虞的校舍上課，截至去年7月底，還有學校未按規定拆除或做耐震補強。教育部對此表示，2015年至今積極改善老舊和潛藏危險校舍，預計明年底前全數校舍都符合內政部耐震規範。

教育部國教署指出，耐震補強校舍數持續增加，教育部去年又再核定各縣市以行政院一般性補助款經費，重建約111棟新校舍，協助全國中小學校舍在明年底前全數符合規範。

教育部表示，參考內政部「建築物耐震設計規範及解說」，優先協助Is值80以下校舍改善耐震能力，今年起繼續針對Is值80到100的校舍進行整建。教育部也就老舊校舍拆除重建訂定設計規範，學校重建時應考量空地綠化、節能減碳、通風採光及防災避難等面向，同時結合在地特色，完善校園環境。

國教署舉例，南投縣信義鄉久美國小老舊校舍早期採「老背少」方式擴建，學校向南投縣政府及教育部申請整建經費，辦理拆除重建三層樓的新校舍，以承襲傳統布農房舍建築的空間規畫，設計雙坡屋頂及長型平面，外觀方正莊嚴、色調沉穩，其中並穿插鄒族與布農族元素，饒富美感與文化底蘊。

久美國小校長田春梅分享，校舍重建是一段充滿感恩與祝福的歷程，重建時因鑑界發現原教室基地為私人土地，故將校舍基地前移。重建完成後，地主則無償將土地借給學校使用，成為學校原住民族植物園區，豐富學校的課程內容。未來將與林務局南投林管處及台灣大學實驗林水里木工廠合作，結合STEAM課程，打造傳統屋舍，提供親師生共學所在。