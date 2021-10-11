債主跑了…父全額還錢母去要債 文藻外語大學校長陳美華十歲就掉進人生深淵 最後靠一股信念救了她

陳美華：不放棄每一個希望

從小家境困頓的陳美華，半工半讀，一路念到美國博士。 她不照本宣科教書，鼓勵每個學生勇於表達， 因為相信，願意嘗試，就能改變。 如今是文藻校長的她，積極打造國際雙語教育培訓基地， 培育面向世界的多元人才。

湛藍的天空裡，白雲悠悠飄著。 十歲的陳美華坐在家門前，望向天際。背後是綿延青山，不遠處，海浪拍岸，濤聲一陣又一陣。如果可以，她真希望一輩子這樣度過，「我覺得自己好像山寨公主，掌握了一片天，自在又幸福。」 可惜，現實人生來得太早。

嘗試改變，在心中萌芽

海岸邊就是台東市寶桑路，陳美華的爸爸在這裡開了汽車修理廠。當時台東市的修車廠不多，她的爸爸技術精湛，又熱心公益，是義勇消防隊、堂區教友理事長，對台東現代化開發貢獻良多的白冷會神父們的車，也都交給他保養。已過世的單國璽樞機主教擔任花蓮主教時，只要到台東視察，也由他接送，因此修車廠裡常停滿汽車，讓許多人以為，陳美華家境富足。

父母待人熱誠，經常為人背書或借票給人，債主跑了，陳爸爸全額還錢，陳媽媽去要債，看到對方家裡困頓，又從已經沒多少錢的口袋中掏錢給對方。 反而是自己家裡，五個孩子要讀書，還得四處借錢湊學費；孩子從小學三、四年級，就要開始幫忙做家事。輪到陳美華時，她得煮家人及工人近十人的飯，還要搓洗一大籃子的衣服。

小學畢業後，父母決定讓陳美華到高雄念私立教會中學，接受更有品質的教育。陳美華開心的告訴疼愛她的阿嬤，不過，阿嬤反而勸孫女：「女孩子不用念那麼多書，小學畢業就可以。妳爸爸的肋骨會被妳扳斷。」陳美華告訴媽媽，媽媽安慰她：「妳能讀，再辛苦也要讓妳讀。」

（本文出自《我獨特，我珍貴：人文世代的競爭力》，未經同意禁止轉載。)

小女孩人生第一次打工 「賣枝仔冰」

早熟的小女孩心情又低落又激動，決定趁著開學之前去打工，能夠補貼家裡多少就貼補多少。

黑漆漆的戲院裡，稚嫩的聲音響起。「枝仔冰，紅豆枝仔冰，綠豆枝仔冰！」陳美華用力喊著，賣了不少冰棒。突然，一個同學認出她，還裝模作樣跟在後面學她叫賣。陳美華一氣，跟老闆要求換工作。

新工作在戲院門口。當時許多人外出會騎腳踏車，陳美華牽著幾乎和自己一樣高的腳踏車，停到存放處。不過，戲院和學校在同一條路上，經常有老師經過，她總覺得不自在。

再倔強的孩子，心靈仍然有一絲脆弱。正好開學在即，她結束了這份工作。人生第一次打工賺到四百元，有了到高雄的車資及半個月伙食費。當她把這筆錢交給媽媽時，心裡的喜悅突然高漲，沖淡了打工中曾經感受到的鬱悶。

這股喜悅深深烙印在陳美華腦海裡。懵懂的年紀也許說不清楚，但是一股力量從生命破土而出，她隱隱體會到，如果願意嘗試，總能改變一點什麼，掌握一點什麼。

（本文出自《我獨特，我珍貴：人文世代的競爭力》，文／彭漣漪、攝影／廖志豪、圖片提供／陳美華）