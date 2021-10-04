快訊

直播／防疫放寬新制今公布 指揮中心下午2時說明

見光死的《潘朵拉文件》？普亭情婦＆梁振英的海外密帳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

閩南語檢定因疫延至10月23日 近1.9萬人報考創新高

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
今年閩南語語言能力認證考試共1萬8662考生報名，創歷年新高。本報資料照片
今年閩南語語言能力認證考試共1萬8662考生報名，創歷年新高。本報資料照片

教育部統計，今年閩南語語言能力認證考試共1萬8662考生報名，人數比前一年增加4776人，創歷年新高。因應新冠肺炎疫情，今年考試延至10月23日辦理，考生須遵守全程戴口罩、配合量體溫等日常防疫規定。

教育部終身司表示，考生、陪考人員及試務人員要在考試當天（含）以前上考試官網（https://blgjts.moe.edu.tw）填交健康管理聲明書，填寫完畢將獲得「數位通行證」。

考試當天，考生要同時出示准考證及通行證（可以自行列印紙本），才能進出試場。若當日出現發燒情形（耳溫≧38°C；額溫≧37.5°C）或有急性呼吸道感染者，將無法進入試場。

終身司也說，考生若屬於「具感染風險民眾追蹤管理機制」的「居家隔離」、「居家檢疫」、「加強自主健康管理」或「自主健康管理」者，為顧及考生自身及全體參與人員的健康及安全，不能參加今年考試。若因此導致不能應考或無法完成考試時，考生可申請報名費全額退費。

此外，若發現有隱匿個人身體健康狀況或症狀，經查明屬實者，現場取消考試資格；若於試後發現，成績不予計分，並依中央疫情通報作業及「傳染病防治法」進行相關通報。

教育部提醒，今年考試不開放陪考，除非是6歲至12歲學齡兒童、70歲以上年長考生、特殊考生，才可申請一人陪考。另外，一般學齡兒童若參加學校團體報名，可由學校視團報考生人數及實際需求，安排一到兩名學校人員陪考。陪考人員須全程佩戴陪考證，且限本人使用，不得轉讓。

終身司指出，本次不開放考生查看試場教室，將提供試場配置圖，並張貼於各試場門口方式，供考生了解考場位置。

教育部

延伸閱讀

改善操場安全 高市百校獲教育部經費協助

大學線上、實體分流快崩潰！ 教部擬取消室內80人上限

違規？世新下周全面實體課 指揮中心：放寬未包含校園

學習歷程舊包未解新包又來 教育部檢討魄力在哪？

相關新聞

學習歷程檔案遺失 潘文忠：多數檔案已回傳

教育部國教署學習歷程系統因人為疏失，導致全國7854名學生檔案遺失。教育部長潘文忠今天在立法院表示，目前約剩2000多名...

閩南語檢定因疫延至10月23日 近1.9萬人報考創新高

教育部統計，今年閩南語語言能力認證考試共1萬8662考生報名，人數比前一年增加4776人，創歷年新高。因應新冠肺炎疫情，...

中正大學今開放實體課程 但有老師反映這個問題待解決

嘉義縣中正大學今開放實體上課，校方也遵守教育部防疫指引，落實80人以下室內課程採2.25平方米的社交距離，但有老師反映學...

嘉縣文光英語村推轉型升級 多元科技模式讓學習更有趣

嘉義縣文光國際英語村於110學年度起改變原有入村體驗為主的運作模式，除原有的英語營體驗課程外，另增加規畫外籍教師到校巡迴...

環境教育微旅行 世界自然遺產日本沖繩國頭村

「山原學習之森」位於沖繩本島北部的國頭村，於1995年經過SACO（日美特別行動委員會）同意將一部分已歸還的美軍安波訓練場地和安波水壩建造時的剩餘土壤儲存場地整地並活用，於2007年之後陸續開放了活動區，也陸續發展與當地自然生態相關的學習課程，包含了獨木舟之旅、生態導覽等等。

逾5千筆學習歷程檔案未處理 傳國教署忙打電話下封口令

2.5萬筆高中學習歷程檔案遺失至今逾一周，教育部統計，截至2日晚上還有5227件未處理。外界質疑教育部國教署動作慢，昨天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。