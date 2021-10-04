閩南語檢定因疫延至10月23日 近1.9萬人報考創新高

教育部統計，今年閩南語語言能力認證考試共1萬8662考生報名，人數比前一年增加4776人，創歷年新高。因應新冠肺炎疫情，今年考試延至10月23日辦理，考生須遵守全程戴口罩、配合量體溫等日常防疫規定。

教育部終身司表示，考生、陪考人員及試務人員要在考試當天（含）以前上考試官網（https://blgjts.moe.edu.tw）填交健康管理聲明書，填寫完畢將獲得「數位通行證」。

考試當天，考生要同時出示准考證及通行證（可以自行列印紙本），才能進出試場。若當日出現發燒情形（耳溫≧38°C；額溫≧37.5°C）或有急性呼吸道感染者，將無法進入試場。

終身司也說，考生若屬於「具感染風險民眾追蹤管理機制」的「居家隔離」、「居家檢疫」、「加強自主健康管理」或「自主健康管理」者，為顧及考生自身及全體參與人員的健康及安全，不能參加今年考試。若因此導致不能應考或無法完成考試時，考生可申請報名費全額退費。

此外，若發現有隱匿個人身體健康狀況或症狀，經查明屬實者，現場取消考試資格；若於試後發現，成績不予計分，並依中央疫情通報作業及「傳染病防治法」進行相關通報。

教育部提醒，今年考試不開放陪考，除非是6歲至12歲學齡兒童、70歲以上年長考生、特殊考生，才可申請一人陪考。另外，一般學齡兒童若參加學校團體報名，可由學校視團報考生人數及實際需求，安排一到兩名學校人員陪考。陪考人員須全程佩戴陪考證，且限本人使用，不得轉讓。

終身司指出，本次不開放考生查看試場教室，將提供試場配置圖，並張貼於各試場門口方式，供考生了解考場位置。