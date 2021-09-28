快訊

朱立倫發言人：國民黨與美中一起反對台獨 只是剛好而已

疫情期間教學負擔更辛苦 家長也敬師送暖

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市中小學家長協會認為，如果由家長以身作則感謝教師，那將喚起其他家長及孩子對師長的敬愛，因此特別組織會員在教育局九大分區分別辦理「家長也敬師」活動。記者李成蔭／攝影
新北市中小學家長協會認為，如果由家長以身作則感謝教師，那將喚起其他家長及孩子對師長的敬愛，因此特別組織會員在教育局九大分區分別辦理「家長也敬師」活動。記者李成蔭／攝影

家長也敬師！新北中小學家長協會今日特別以身作則辦理活動感謝教師，協會理事長梁子緒表示，之前疫情讓教學型態轉變，協會今年也特別感謝教師們辛苦的付出，在九大分區分別辦理「家長也敬師」活動，期待能讓教師節獲得家長及學生的重視。

今天是教師節，許多學校特別辦理敬師活動，新北市中小學家長協會認為，如果由家長以身作則感謝教師，那將喚起其他家長及孩子對師長的敬愛，因此特別組織會員在教育局九大分區分別辦理「家長也敬師」活動，尤其光復高中場次更是眾多貴賓出席。

新北市中小學家長協會理事長梁子緒表示，新北市在親師生的溝通上做的非常好，像之前三級警戒時一周開三次防疫會議，讓家長能了解學校教學及防疫狀況。

梁子緒指出，之前疫情教師非常辛苦，而新北市中小學家長會非常支持教師，像之前疫情爆發要遠端教學，有些家長會反彈，但在經防疫會議、協會與家長溝通後，大家都能接受，遠端教學也都順利。

財團法人海山教育基金會董事長劉炳煌指出，現在教師節慶祝都沒以前熱絡，主要還是因為都沒有放假，所以他們也持續辦理「家長也敬師」活動，今年已經辦了第九年，尤其希望能為這次在疫情中辛苦教學的教師送暖。

教育局長張明文表示，藉教師節這天，呼籲家長要支持老師，因為教育孩子是大家共同目標跟理想，所以教師跟家長一定要彼此合作。光復高中校長吳宗珉表示，學校希望藉由尊師重道的教育，讓學生對老師的愛也可以擴散到對家長、同學，以及未來出社會的主管等。

新北市中小學家長協會辦理「家長也敬師」活動，由家長代表們準備一些心意向老師們獻上祝福。記者李成蔭／攝影
新北市中小學家長協會辦理「家長也敬師」活動，由家長代表們準備一些心意向老師們獻上祝福。記者李成蔭／攝影

教師節 疫情

延伸閱讀

教師節家長也敬師！ 以身作則將愛傳遞不中斷

新北約300名學生遺失學習歷程檔案 市府承諾一定補上傳

新北4萬學生今打BNT疫苗 5人送醫

新北打造數位校園 2025年全智慧教室

相關新聞

2.5萬筆學習歷程檔案遺失 教部：已建置比對系統搶救

2萬5210件高中學習歷程檔案上傳後遺失，累計81校、7854名學生受影響。教育部次長劉孟奇今天上午說明最新處理進度，教...

928教師節／遠距面對螢幕孤獨授課 如何突破教學困境？九本書伴師生度過

你有發現世界最早制定教師節的國家是？就是葡萄牙。最多人認同的教育名人是？就是「有教無類」的孔子。前輩念茲在茲的師者名言是？韓愈「師者，所以傳道、受業、解惑。」

家長霸凌老師 護子拒溝通還公審

今天是教師節，但不少老師也存有被霸凌的陰影。新北某國小家長認為老師不處理孩子被霸凌問題，狀告校長室、教育局，揚言請立委關...

獨／教部每月擬發5千元實習獎助金 這批人恐少領2個月

去年有民眾在公共政策網路參與平台提案，希望政府研擬發放學生教育實習補助津貼，一個月內就獲5000人附議，教育部當時表示，...

漫畫電玩教生物 邱老大獲師鐸獎

教育部昨舉行師鐸獎頒獎典禮，被學生稱作「邱老大」的台北市蘭雅國中生物教師邱明成是得主之一，自稱「陽光宅男」的他是電玩和漫...

家長因公缺席「學校日」 全教總提修法增訂親職教育假

開學將近一個月，各級學校也陸續舉辦「學校日」（親職教育日），透過親師生互動，掌握孩子的成長情況。過去卻有許多家長因為工作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。