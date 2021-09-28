疫情期間教學負擔更辛苦 家長也敬師送暖

家長也敬師！新北中小學家長協會今日特別以身作則辦理活動感謝教師，協會理事長梁子緒表示，之前疫情讓教學型態轉變，協會今年也特別感謝教師們辛苦的付出，在九大分區分別辦理「家長也敬師」活動，期待能讓教師節獲得家長及學生的重視。

今天是教師節，許多學校特別辦理敬師活動，新北市中小學家長協會認為，如果由家長以身作則感謝教師，那將喚起其他家長及孩子對師長的敬愛，因此特別組織會員在教育局九大分區分別辦理「家長也敬師」活動，尤其光復高中場次更是眾多貴賓出席。

新北市中小學家長協會理事長梁子緒表示，新北市在親師生的溝通上做的非常好，像之前三級警戒時一周開三次防疫會議，讓家長能了解學校教學及防疫狀況。

梁子緒指出，之前疫情教師非常辛苦，而新北市中小學家長會非常支持教師，像之前疫情爆發要遠端教學，有些家長會反彈，但在經防疫會議、協會與家長溝通後，大家都能接受，遠端教學也都順利。

財團法人海山教育基金會董事長劉炳煌指出，現在教師節慶祝都沒以前熱絡，主要還是因為都沒有放假，所以他們也持續辦理「家長也敬師」活動，今年已經辦了第九年，尤其希望能為這次在疫情中辛苦教學的教師送暖。

教育局長張明文表示，藉教師節這天，呼籲家長要支持老師，因為教育孩子是大家共同目標跟理想，所以教師跟家長一定要彼此合作。光復高中校長吳宗珉表示，學校希望藉由尊師重道的教育，讓學生對老師的愛也可以擴散到對家長、同學，以及未來出社會的主管等。