竹市83歲呂美霞退而不休教合唱 獲教育部教育貢獻獎
高齡83歲的呂美霞退而不休，不忘教育熱忱，前進樂齡學習中心與長青學苑等處擔任合唱指導老師，培育過多名作曲家，今年在教師節前夕，獲頒教育部教育奉獻獎，今天也獲市長林智堅接見表揚，她說，音樂是淨化教育，自己會終生奉獻於教育工作。
28日是一年一度的教師節，林智堅今天親自頒獎表揚獲得教育部教育奉獻獎呂美霞、教育部師鐸獎仰孟宣，新竹市竹塹明志獎育賢國中林燕瑜、建華國中簡良珍、載熙國小鄧拔銓、關東國小傅秀蘭、香山高中林宛蓉、建功高中柳至芳等共8名優秀教師。
呂美霞教合唱超過1甲子，作育英才無數，今年教育部教育奉獻獎僅20名教師獲得，她就是其中一人，也是竹市唯一，她說，自己曾在國小、國中任教，在建華國中教音樂長達33載，退休後仍在社區終身教育學習機構教唱，學生從40歲到95歲不等都有。
呂美霞也分享1名社區合唱班學生的故事，一名75歲婦人因早年喪偶，生活重心都在兒子身上，兒子結婚後她備感孤獨、情緒不穩，不時到街上到處吼叫、宣洩情緒，在里長介紹下，婦人來到合唱班練習唱歌，逐漸找到心靈寄託，自己看了也深受感動。
林智堅今天也陪著呂美霞翻閱昔日的老照片，呂對過去帶著學生參賽的畫面仍如數家珍，林也肯定呂老師退而不休，累積起來所帶領的合唱團拿下超過一百個第一名，還透過音樂改善情緒不穩的學員心境，是新竹許多學子的「音樂心靈導師」。
茄苳國小老師仰孟宣任教10年，透過科技翻轉教育，消除小型學校的數位落差，以數位行動載具iPad輔助孩子學習，也親自擔任導遊、帶領孩子走出教室，讓孩子學習如何搭車買票、設計旅遊行程等，實踐全方位生活與學習，今年獲教育部師鐸獎肯定。
仰孟宣說，很慶幸自己在小校服務，陪伴挖掘孩子的亮點，曾有名具暴力傾向的學生小凱，對學習完全不感興趣，但她耐心了解、傾聽孩子，發現他的科學手作能力相當優異，便積極鼓勵他參加科學競賽，最後獲獎，讓她更堅定要繼續讓孩子發光發熱。
林智堅在致詞時提到，今年因為疫情停課，歷經史上最長暑假，感謝老師透過遠距教學讓學習不中斷，他認為，遠距線上教學是可行發展方向，市府將積極發展、完善遠距教學資源。也感謝各位老師的付出，提供孩子快樂的學習環境，陪伴孩子成長。
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