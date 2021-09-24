竹市83歲呂美霞退而不休教合唱 獲教育部教育貢獻獎

高齡83歲的呂美霞退而不休，不忘教育熱忱，前進樂齡學習中心與長青學苑等處擔任合唱指導老師，培育過多名作曲家，今年在教師節前夕，獲頒教育部教育奉獻獎，今天也獲市長林智堅接見表揚，她說，音樂是淨化教育，自己會終生奉獻於教育工作。

28日是一年一度的教師節，林智堅今天親自頒獎表揚獲得教育部教育奉獻獎呂美霞、教育部師鐸獎仰孟宣，新竹市竹塹明志獎育賢國中林燕瑜、建華國中簡良珍、載熙國小鄧拔銓、關東國小傅秀蘭、香山高中林宛蓉、建功高中柳至芳等共8名優秀教師。

呂美霞教合唱超過1甲子，作育英才無數，今年教育部教育奉獻獎僅20名教師獲得，她就是其中一人，也是竹市唯一，她說，自己曾在國小、國中任教，在建華國中教音樂長達33載，退休後仍在社區終身教育學習機構教唱，學生從40歲到95歲不等都有。

呂美霞也分享1名社區合唱班學生的故事，一名75歲婦人因早年喪偶，生活重心都在兒子身上，兒子結婚後她備感孤獨、情緒不穩，不時到街上到處吼叫、宣洩情緒，在里長介紹下，婦人來到合唱班練習唱歌，逐漸找到心靈寄託，自己看了也深受感動。

林智堅今天也陪著呂美霞翻閱昔日的老照片，呂對過去帶著學生參賽的畫面仍如數家珍，林也肯定呂老師退而不休，累積起來所帶領的合唱團拿下超過一百個第一名，還透過音樂改善情緒不穩的學員心境，是新竹許多學子的「音樂心靈導師」。

茄苳國小老師仰孟宣任教10年，透過科技翻轉教育，消除小型學校的數位落差，以數位行動載具iPad輔助孩子學習，也親自擔任導遊、帶領孩子走出教室，讓孩子學習如何搭車買票、設計旅遊行程等，實踐全方位生活與學習，今年獲教育部師鐸獎肯定。

仰孟宣說，很慶幸自己在小校服務，陪伴挖掘孩子的亮點，曾有名具暴力傾向的學生小凱，對學習完全不感興趣，但她耐心了解、傾聽孩子，發現他的科學手作能力相當優異，便積極鼓勵他參加科學競賽，最後獲獎，讓她更堅定要繼續讓孩子發光發熱。

林智堅在致詞時提到，今年因為疫情停課，歷經史上最長暑假，感謝老師透過遠距教學讓學習不中斷，他認為，遠距線上教學是可行發展方向，市府將積極發展、完善遠距教學資源。也感謝各位老師的付出，提供孩子快樂的學習環境，陪伴孩子成長。 高齡83歲呂美霞（右）獲頒教育部教育奉獻獎，市長林智堅今天表揚。記者張裕珍／攝影 高齡83歲呂美霞獲頒教育部教育奉獻獎，今天特地帶來老照片和市長林智堅分享。記者張裕珍／攝影 市長林智堅今天親自頒獎表揚獲得教育部師鐸獎的茄苳國小老師仰孟宣。記者張裕珍／攝影 市長林智堅今天親自頒獎表揚獲得教育部教育奉獻獎呂美霞、教育部師鐸獎仰孟宣，新竹市竹塹明志獎育賢國中林燕瑜、建華國中簡良珍、載熙國小鄧拔銓、關東國小傅秀蘭、香山高中林宛蓉、建功高中柳至芳等共8名優秀教師。記者張裕珍／攝影

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