桃園青埔國小雙語教育 許清勇：英語融入多元領域學習

桃園市長鄭文燦今天上午前往中壢的青埔國小，視察學校雙語課程教學情形，並與學童一起體驗使用平板電腦互動軟體，做趣味化線上評量。青埔國小校長許清勇表示，目前校方的雙語教育，不單單是純英語學科教學，還有其他特色課程融入，目標讓學生習慣英語的環境。

許清勇指出，目前一堂雙語課程會有約20分鐘的時間，老師會讓學生使用平板，做操作性課程或是線上遊戲評量。全校共有250台，透過授課教師上網登記，就可供學生使用。

許清勇表示，以三年級為例，一周會有9堂雙語課程，3堂本國籍及外籍教師各1名，6堂則是由有英文專業的教師授課。授課內容不侷限在純英語教學，還包含了健體、藝術、綜合等內容，讓這些學科專業融入英語教學，使學生的學習英語更多元及豐富，也比較不會對學英語恐懼。

許清勇進一步指出，自從課綱修改後，學校也有一堂彈性課程，以主題課程為主，有運動、建築、衣著、交通、食物、旅遊等，有時也會由校方安排交通安全、環保教育或導師自行籌畫班級經營等內容。

不過許清勇也無奈表示，許多學校在教師轉型的方面有些難處，因為現在要推雙語教育，許多在校的教師可能會需要自己進修，而應徵的教師也會需要除了有專業的專科專長，再加上英語教學的能力，才比較吃香，現在屬於過渡期，還需要時間才能讓教師百分百都有雙語專長。

鄭文燦指出，為營造全英語學習的情境，市府擇定含青埔國小在內共10所國中小共同試辦雙語創新教學計畫，希望學生能用多元方式學習英語。 一周會有9堂雙語課程，3堂本國籍及外籍教師各1名，6堂則是由有英文專業的教師授課，授課內容不侷限在純英語教學。記者翁唯真／攝影 桃園中壢青埔國小校長許清勇指出，目前一堂雙語課程會有約20分鐘的時間，老師會讓學生使用平板，做操作性課程或是線上遊戲評量。記者翁唯真／攝影

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