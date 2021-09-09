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校園BNT集中接種與停課撞期怎麼辦？教部仍在研商

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
校園接種BNT疫苗預計9月23日開打，目前仍在調查中，有家長憂心孩子還沒打到疫苗，學校恐就大規模停課。疫苗接種示意圖。圖／台北市教育局提供
校園接種BNT疫苗預計9月23日開打，目前仍在調查中，有家長憂心孩子還沒打到疫苗，學校恐就大規模停課。疫苗接種示意圖。圖／台北市教育局提供

國內疫情來勢洶洶，已有新北市的學校昨日發布緊急通知，提醒孩子將全部課本帶回家，隨時做好線上教學的準備。但校園接種BNT疫苗預計9月23日開打，有家長憂心孩子還沒打到疫苗，學校恐就大規模停課，即便可選擇自行帶孩子去醫療院所接種，醫療院所也難負荷。對此，教育部表示，將與衛福部研商，並配合中央流行疫情指揮中心規定辦理。

才剛開學一周，桃園市北科附工爆出學生確診，新北市也爆發幼兒園群聚感染，不少學校受波及，近來多採「預防性停課」數日不等。也有學校昨日要求學生把全部課本帶回家，並依課表準備每天上課的課本，不要將所有書籍都放在學校，以因應雙北疫情變化，為有可能的線上學習做準備。

不過，校園接種BNT疫苗作業已啟動，依教育部規畫，昨日學校發下學生接種與評估意願書，給家長與學生4天考慮期，將於9月14日起依學生意願進行校園造冊，並於9月23日起開始在校園開始在校園集中接種。

但雙北疫情來勢洶洶，不少學校採取性預防停課，也有學校因學生確診，全班、全校停課，甚至有不少學生自主請「防疫假」。有家長憂心，BNT疫苗的接種時間可能與停課日撞期，也有人不願到校園群聚接種，教育部雖讓家長可選擇自行帶孩子去醫療院所接種，但若大規模停課，學生太多，醫療院所也消化不了。

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕建議，可複製暑假疫苗快打站模式，徵用學校空曠處，讓學生分流接種，藉以擴大疫苗接種率；全國家長會長聯盟副理事長王瀚陽則說，以過去校園流感疫苗7成接種率來看，這波疫苗接種意願恐怕不到6成，不少家長仍在觀望，也擔心心肌炎等副作用，國外報告不清不楚，不敢給孩子打。

針對停課狀態下，校園疫苗集中接種怎因應？教育部表示，將與衛福部研商，並配合中央流行疫情指揮中心規定辦理。

校園接種BNT疫苗作業已啟動，昨日學校已發下學生接種與評估意願書，給家長與學生4天考慮期。圖／教育部提供
校園接種BNT疫苗作業已啟動，昨日學校已發下學生接種與評估意願書，給家長與學生4天考慮期。圖／教育部提供

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