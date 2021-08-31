全球第一！我國高中生選手獲地科奧林匹亞4金1銀

今年國際地球科學奧林匹亞競賽傳回捷報，我國5名選手在33國、199名參賽學生中，共獲4金1銀及國家團隊野外考察銀獎，與澳洲並列全球第一名。4名獲金牌者為竹科實中陳郁仁、師大附中李恩齊、康橋中學曾映舫及花蓮中學蔡銘哲；1名銀牌獲獎者為建國中學陳則宇。

教育部國教署表示，我國代表隊由國內大學10多名教授組成輔導團隊負責培訓，台師大教授陳卉瑄、葉孟宛擔任領隊及副領隊。歷經校內初選、全國選拔、選訓營及兩階段決選營等過程，從504名學生當中，選出5名代表我國參加比賽。

國教署描述，今年大會安排各國代表隊以國家團隊野外考察（National Team Field Investigation，簡稱NTFI）模式進行分組簡報，使學生間得以互相觀摩學習，並一覽各國自然地景風情及不同環境議題；競賽中也讓學生以國際小組編制，透過線上方式與其他國家學生進行地球系統專題（Earth System Project，ESP）及火星任務（Mission To Mars，MTM），以增進國際間學生交流，提升團隊合作及科學探究的素養。

國教署表示，為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲此項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學院校各本學系或推薦入大學院校各學系。另於競賽獲金牌、銀牌與銅牌者，分別可獲得教育部頒發20萬元、10萬元與5萬元獎學金；同一年度獲得同一學科或不同學科2種以上獎項者，擇最高獎額辦理。

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