快訊

影／59.5萬劑AZ疫苗到貨 15:16運抵桃園機場

南警追查中！3歲女童全身瘀傷送醫不治 生母、同居人皆否認虐童

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全球第一！我國高中生選手獲地科奧林匹亞4金1銀

聯合報 / 記者潘乃欣董俞佳／台北即時報導
左至右依序為建中陳則宇、竹科實中陳郁仁、康橋中學曾映昉、師大附中李恩齊、花蓮中學蔡銘哲。圖／教育部提供
左至右依序為建中陳則宇、竹科實中陳郁仁、康橋中學曾映昉、師大附中李恩齊、花蓮中學蔡銘哲。圖／教育部提供

今年國際地球科學奧林匹亞競賽傳回捷報，我國5名選手在33國、199名參賽學生中，共獲4金1銀及國家團隊野外考察銀獎，與澳洲並列全球第一名。4名獲金牌者為竹科實中陳郁仁、師大附中李恩齊、康橋中學曾映舫及花蓮中學蔡銘哲；1名銀牌獲獎者為建國中學陳則宇。

教育部國教署表示，我國代表隊由國內大學10多名教授組成輔導團隊負責培訓，台師大教授陳卉瑄、葉孟宛擔任領隊及副領隊。歷經校內初選、全國選拔、選訓營及兩階段決選營等過程，從504名學生當中，選出5名代表我國參加比賽。

國教署描述，今年大會安排各國代表隊以國家團隊野外考察（National Team Field Investigation，簡稱NTFI）模式進行分組簡報，使學生間得以互相觀摩學習，並一覽各國自然地景風情及不同環境議題；競賽中也讓學生以國際小組編制，透過線上方式與其他國家學生進行地球系統專題（Earth System Project，ESP）及火星任務（Mission To Mars，MTM），以增進國際間學生交流，提升團隊合作及科學探究的素養。

國教署表示，為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲此項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學院校各本學系或推薦入大學院校各學系。另於競賽獲金牌、銀牌與銅牌者，分別可獲得教育部頒發20萬元、10萬元與5萬元獎學金；同一年度獲得同一學科或不同學科2種以上獎項者，擇最高獎額辦理。

教育部 考察 金牌

延伸閱讀

政策溝通不足？教部澄清：維持社交距離可不用隔板

教育部國際教育精進計畫 約兩成偏鄉學校參與

【即時短評】開學指引尊重各縣市學校 反讓第一線更累

新課綱跑班課太多 開學前3天部分高中課表仍難產

相關新聞

推薦書單／跳水王子Tom Daley走過歧視、霸凌陰影 那些從東奧選手身上學會的事(下)

郭婞淳是一直被看好的金牌選手，無論是里約奧運抑或是東京奧運，她在賽前是備受矚目的金牌選手，殊不知甫出生就面臨體重過輕、臍帶繞頸驚險局面的她，會是臺灣舉重姿勢如跳舞般曼妙的女力士。在舉重場上，郭婞淳打扮摩登時髦，她自認舉重項目是力與美的合框，舉重靠的不是蠻力

全球第一！我國高中生選手獲地科奧林匹亞4金1銀

今年國際地球科學奧林匹亞競賽傳回捷報，我國5名選手在33國、199名參賽學生中，共獲4金1銀及國家團隊野外考察銀獎，與澳...

高市青年局開學補助學生社團辦線上活動 每案最高1萬元

9月1日起各級學校將陸續開學，為兼顧社團舉辦活動及防疫需求，高雄市青年局將針對高雄市大專院校、高中職社團或學生自治組織舉...

向世界說台灣 國際影音平台開播

「我們需要一個平台，向世界展現我們的多元面貌和成果、以及我們對國際社會作出貢獻的期盼。」台灣首個全英語國際影音串流平台「...

教甄停辦 偏遠學校還在找老師

「老師：您還會回來教我們嗎？我們會乖乖的。」明天開學，但受疫情影響，多個縣市今年教師甄試停辦，找不到老師的情形更嚴重，尤...

6點趕校車、22點補習班下課 補教哥揭台生詭異現象：過得好累

日前有網友提案「國中和高中生延後到校上課時間」，引發網路論戰，有人認為延後上課時間有助學生身心發展，也有人反對直言「作息時間都會跟著延後，學生反而更晚睡覺」。對此，一名曾從事補教業的網友分享台灣學生的一天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。