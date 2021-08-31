教育部國際教育精進計畫 約兩成偏鄉學校參與

為推動國際教育，教育部去年發布「中小學國際教育白皮書2.0」，教育部今天指出，今年共補助200多校共299件「學校本位國際教育精進計畫(SIEP)」，其中40多校、近50件計畫是來自偏遠地區學校，約占總補助校數兩成左右。本學期就將開始相關課程。

為培養中小學學生國際素養及全球視野，以「接軌國際，鏈結全球」為願景，教育部109年5月發布「中小學國際教育白皮書2.0」，國際教育2.0正式上路，並鼓勵各校申請「學校本位國際教育精進計畫(SIEP)」。

教育部今天指出，110學年度共補助299件計畫，包含國定課程151件、雙語課程44件、國際交流104件，期許為學生帶來更優質的國際教育，以達成「培育全球公民」、「促進教育國際化」、「拓展全球交流」等目標。

國教署指出，每間學校特質及資源條件不同，各校可依據自身特色、需求、條件等，設計以校為本的國際教育方案，透過國際教育融入國定課程、國際教育融入雙語課程、國際交流及學校國際化來推動SIEP。

國教署也委由台灣師範大學團隊至各區舉辦SIEP計畫撰寫工作坊，幫助教師們理解SIEP國定課程、雙語課程與國際交流的實作模式。持續加強中央與地方教育主管機關合作，培育及提升中小學學生具備在全球化競爭力，及身為全球公民的世界觀。

商品推薦