教師來不及施打疫苗怎麼辦？ 南市教局：補助篩檢

台南市教育人員第2階段施打疫苗將在8月21、23日施打，市議員沈家鳳、沈震東、蔡筱薇、鄭佳欣今天指出，9月1日就要開學，離開學未滿14天，呼籲教育局能協助抗原快篩或PCR檢測。教育局表示，會研擬合理的補助措施。

市議員沈家風等人表示，依教育部規定，施打第1劑疫苗未滿14天仍需提供3日內抗原快篩或PCR檢測，第2階段施打的教育人員基本上都趕不上9月1日開學，尤其是許多8月才起聘的代理、代課老師都是第2階段施打，相較其他縣市時程較為落後，因此呼籲教育局亡羊補牢，能夠針對第2階段施打的教育人員協助檢測。

教育局回應，對於部分教師未能在開學前14日完成疫苗施打的後續問題，已規畫第2階段學校教育人員於21、23日進行疫苗施打，目前是以提高教師接種率為首要目標，因此籲請尚未施打的教職員工能依規畫的時程至指定地點完成疫苗接種。

至於公費補助篩檢問題，教育局表示，會考量少數教師為接種疫苗原因、疫苗接種的時程等因素，研擬合理的補助作法，讓有限防疫資源發揮最大效益。

沈家鳳、沈震東、蔡筱薇及鄭佳欣也針對購置防疫物資與隔板獨漏幼兒園表達關心，教育局表示，已超前部署各項開學防疫物資及設備，確保開學前各校防疫物資全到位，學校開學防疫工作安全無虞。

教育局表示，8月12日已先行核定所屬280所國中小650萬元購置午餐隔板，同時也持續向中央爭取各校防疫物資經費。16日已獲教育部核定新臺幣186萬元，教育局將採一致標準補助各公私立國中小及幼兒園，由各校、園視需求購置午餐隔板、快篩試劑、酒精及口罩等；國私立高中職部分將由教育部直接核給補助。

另對位處於郊區的偏遠小校因學生數少，教室空間大，已可維持社交距離或採梅花座，若不需午餐隔板，也可將經費支用於其他防疫物資。

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