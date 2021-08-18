聽新聞
test
0:00 / 0:00
警局辦寫作課 防疫也防犯罪
新竹市警察局主辦、聯合報寫作教室承辦「暑假作文班線上課」近日開營，新竹市警察局督察張雅芳祝福同學「上課收穫滿滿」，也提醒暑假除了防疫，也要保護自己、防止犯罪。
主辦單位在開營典禮中還安排有獎徵答，為了讓同學多拿獎品，張雅芳幫著「考前複習」，從黑幫如何利用新興毒品、詐騙集團、網路賭博、性剝削等操控青少年，到不喝不明飲料、不輕信「輕鬆賺錢」的廣告，同學聽完不但輕鬆答題拿獎品，也學到「避免成為被害人，也不要成為加害人」。
聯合報寫作教室老師范凱婷也因勢準備課程，如新竹市警局正舉行「犯罪預防宣導標語創作比賽」，第一堂課就以「周處除三害」為例，教同學寫出14個字以內的標語，並以正夯的東京奧運為主題，從選手表現談成功與失敗經驗。
新竹市警局連續多年暑假在虎林國中舉辦寫作課，今年因疫情轉為線上課，並開放給更多學校參與，僅三天就有10校、逾50人報名。張雅芳也趁機宣傳由市警局經營的「風城少年粉專」，盼青少年能從員警自製的短片中，學會如何避免誤入黑幫、誤食毒品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言