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警局辦寫作課 防疫也防犯罪

聯合報 / 教育事業部

新竹警察局主辦、聯合報寫作教室承辦「暑假作文班線上課」近日開營，新竹市警察局督察張雅芳祝福同學「上課收穫滿滿」，也提醒暑假除了防疫，也要保護自己、防止犯罪。

主辦單位在開營典禮中還安排有獎徵答，為了讓同學多拿獎品，張雅芳幫著「考前複習」，從黑幫如何利用新興毒品、詐騙集團、網路賭博、性剝削等操控青少年，到不喝不明飲料、不輕信「輕鬆賺錢」的廣告，同學聽完不但輕鬆答題拿獎品，也學到「避免成為被害人，也不要成為加害人」。

聯合報寫作教室老師范凱婷也因勢準備課程，如新竹市警局正舉行「犯罪預防宣導標語創作比賽」，第一堂課就以「周處除三害」為例，教同學寫出14個字以內的標語，並以正夯的東京奧運為主題，從選手表現談成功與失敗經驗。

新竹市警局連續多年暑假在虎林國中舉辦寫作課，今年因疫情轉為線上課，並開放給更多學校參與，僅三天就有10校、逾50人報名。張雅芳也趁機宣傳由市警局經營的「風城少年粉專」，盼青少年能從員警自製的短片中，學會如何避免誤入黑幫、誤食毒品。

新竹 東京奧運 警察

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