北市開學4方式供各校自選 設備補助經費無上限

台北市教育局今天公布中小學開學模式指引，局長曾燦金說，將以實體到校為主，學校可因地制宜採取線上專班、混成教學、線上函授或各校自行創新4種方式，設備補助經費無上限。

高中職以下學校將在9月1日如期開學，台北市教育局因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒發展，規劃不同多元彈性混成教學模式，提供學校參考並因地制宜妥適規劃，經課程發展委員會或校務會議通過後實施。

曾燦金今天在國小校長線上會議上指出，若疫情警戒為第3級、學校停課狀態，將以遠距學習為主，教育局會提供公播課程資源輔助；警戒若為第2.5級，學校停課或有條件復課，學校可採新加坡模式，各班分成2組每週輪流到校，或採加拿大模式，上午分流到校、下午遠距學習，避免中午脫口罩用餐。

曾燦金說，疫情警戒若為第1或2級，則會以實體到校為主，學校可以採用線上學習專班，跨班、跨校集中不到校學生重新編班，這種方式教育局會補助導師費，但學生的學習評量會是個挑戰。

曾燦金表示，還有原班實體、線上混成教學，以及線上函授影片教學，或是各校自行創新討論等方式可以採用，並鼓勵學校可以每週或每兩週擇一日或半日實施遠距教學演練，以因應疫情升級停課。

曾燦金強調，教育永遠要往創新、創意的方向努力，本來今天要定案統一標準，後來則變成徵詢版指引，各校若有意見可再向教育局反映，並盤點資訊設備是否充足，若有不夠都可以再向教育局申請，經費補助沒有上限。

南湖國小校長汪明芳表示，因學校一學年有9班，所以傾向採用混成模式，每3個班組成一個班群，有老師負責實體上課，也有老師負責線上教學，但資訊設備則是個問題，仍在跟老師討論溝通。

曾燦金說，他非常支持混成的班群模式，但因為老師分配要重組，且工作量可能增加，所以會比較困難，也可預期引起老師反彈，不過他仍鼓勵各校嘗試，若需要設施設備，教育局都可以支援。

教育局資訊教育科長陳秉熙補充，教育局初步提供各校新台幣1.5萬元到3.5萬元的補助，供學校專案申請採購攝影機、手寫板、投影機、麥克風等設備，若不夠可再專案申請。

商品推薦