北市1生確診全班停、桃市全校停！教部：可訂更嚴規定

全國5月下旬因疫大停課至暑假，如今疫情趨緩，9月1日將實體開學，雖然各縣市都要求上課全程戴口罩上課、吃飯用隔板，需脫口罩吹奏樂器等課程改以音樂欣賞或老師示範，但若出現確診案例就立即停課的標準卻有差異，開學指引細節也有微幅差異。教育部今天表示，若停課是因為有確診個案，須依「校園因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情停課標準」處理，但各縣市政府可依教育部指引為基礎，訂定更嚴格的規定來因應。

因應開學防疫，各縣市停課標準不一。北市府昨表示，若1個班級有1人確診，全班停課；若1校有2班或2人確診，全校停課；一行政區若3分之1學校停課，則全區停課，至於停課天數要視衛生局的疫調確認；桃園市若有1人確診，就全校停課14天；新北市則是班上有1例確診就全班停課14天，全校停課3天清消觀察，2例則全校停課14天，復課後學校要自主規畫分流授課。

教育部今天下午才正式召開線上記者會，公布包含防疫整備工作、服務及入校條件、個人衛生防疫等開學9大各項防疫強化作為。有媒體詢問，多個地方政府已公布開學指引，若跟教育部有矛盾之處，是否有需要修正？且以停課標準為例，有縣市學校發現一例確診就停課、有的是兩例，有無必要全國統一？

教育部主任秘書廖興國表示，停課標準要依「校園因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情停課標準」處理，也就是高中以下學校若1班有1位師生確診，該班停課；1校有2位以上師生確診，該校停課；1鄉鎮市區有3分之1學校全校停課，該鄉鎮市區停課。

另外，若校園中發現疑似確診或疑似高風險個案，廖興國表示，各縣市政府可視需求預防性停課。至於若各縣市開學指引與教育部不同，各縣市政府可依據教育部的指引作為基礎，訂定更嚴格的規定來因應。

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