高美醫專停辦3年未轉型 4億元校產將充公成全國首例

高雄市美濃區高美醫護管理專科學校107學年不敵少子化衝擊停辦，如今滿3年，未轉型成其他事業。教育部表示近日將依法解散該校董事會並清算剩餘的4億元財產，交由高雄市政府運用，讓該校正式退場。若相關程序如期進行，高美醫專將是國內第一所校產轉為公有的私立學校。

高美醫專曾宣示要轉型成長照機構延續壽命，但教育部技職司專門委員柯今尉說，教育部未收到任何申請，該校也未主動申請解散董事會。如今停辦且未轉型滿3年，已達法定年限，董事會必須解散。教育部與相關顧問在今年8月初的私校諮詢會討論此事，決議近日發函要求該校董事會啟動解散程序。

柯今尉描述，高美醫專董事會任期只到今年7月底但未改選，目前無人能代表處理財產，教育部將按私校法規定，向法院聲請合適清算人來處理該校剩下的不動產，皆屬文教用地，價值約4億元，將移交給高雄市政府。

財產充公是私校正式退場的最後一哩路，目前僅高美醫專即將走到這一步，有望成國內第一所正式走完退場程序的學校。

高美醫專其實不是我國第一所宣布停辦的學校，柯今尉指出，更早宣布停辦的高鳳數位內容學院已轉型為小學，永達技術學院則因原董事會違背政府指令運用財產而遭解散，教育部接著重組公益董事會入駐，目前還在處理商議償還教師薪資、處理剩餘財產。

全國私校工會理事長尤榮輝分析，「私立高級中等以上學校退場條例」在立法院卡關已久，愈來愈多私校停辦後放任校地荒廢，董事會持續把持財產，至今仍無私校財產能回歸公有再利用。他呼籲私校退場條例盡速三讀，讓政府好好督促已停辦私校走完退場程序，並依法保障師生權益。

不過，私校退場條例正因朝野立委對「私校退場後財產是否充公？」等事無法達成共識，今年5月又在立法院教育及文化委員會宣布交付院會協商，外界推估這個會期恐難拍板。

回顧今年5月立法院會議現場，教育部技職司長楊玉惠當時表示，政府補助非常多經費協助私校辦學，財產應回歸公有；國民黨立委李德維等人極力反彈，認為私校財產退場後充公，不符當時辦學者的規畫，將損害私立辦學者的權益。

除了高美醫專，我國已停辦的大專院校還包括高鳳數位內容學院、永達技術學院、亞太創意技術學院、南榮科技大學等。今年又有稻江科技暨管理學院、台灣觀光學院宣布停辦；蘭陽技術學院、和春技術學院110學年停招新生一年。從地理位置來看，受少子化衝擊的私校多在偏鄉，呈「東倒南歪」趨勢。

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