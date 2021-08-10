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2021國際智慧機器人運動大賽 高英工商格鬥賽囊括前三

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高英工商參加「2021國際智慧機器人運動大賽」，學生拿下多項目優勝。圖／高英工商提供
高英工商參加「2021國際智慧機器人運動大賽」，學生拿下多項目優勝。圖／高英工商提供

教育部委由高雄科技大學舉辦的「2021國際智慧機器人運動大賽」，7、8日在線上舉行，高英工商表現傑出，在「Robo-One Light格鬥賽」項目中，由邱佳雯、朱綺雯、黎瓊文囊括前三名；「遠端視訊機械手臂操作賽」由朱綺雯、袁喻璽獲得第一名與第二名；「Robot Show表演賽」則由莊舒涵、袁喻璽獲得第一名。

高英工商表示，學校持續關注AI智慧和機器人教學，在特色課程上不斷推陳出新，希望訓練出優秀的科技人才，為科技產業注入科技新活力。高英工商在各大機器人賽事不缺席，2019年國際智慧機器人運動大賽榮獲前三名；2019亞洲機器人運動競技競賽榮獲第一名、第二名；2020國際智慧機器人運動大賽榮獲第一名、第二名、第三名；今年再次拿下「2021國際智慧機器人運動大賽」前三名。

資訊科選手朱綺雯表示，雖然疫情關係無法到校討論，但參賽的同學都自發的線上討論並與指導老師定期視訊開會，持續對機器人改造與程式編寫。黎瓊文說，因為防疫關係本次比賽採線上比賽模式，除了事前對場地的整備就得按照主辦單位的規範進行布置，以及進入賽程後，要隨時保持專注度並克服攝影直播的壓力，才能確保機器人能夠打贏每一場比賽。

高英工商校長陳德松表示，AI智慧機器人一直是學校資訊科重點發展的特色課程，強調學生程式設計能力與邏輯運算能力，活化應用機器人的知能，並鼓勵學生能夠積極參加各項智慧機器人創意競賽，讓學生透過校外競賽中與外界相互觀摩和學習，達到彼此激勵的目的。也希望透過趣味性的比賽引發學生對機器人的興趣，培育新生代機器人專業人才。

高英工商參加「2021國際智慧機器人運動大賽」，學生拿下多項目優勝。圖／高英工商提供
高英工商參加「2021國際智慧機器人運動大賽」，學生拿下多項目優勝。圖／高英工商提供
高英工商參加「2021國際智慧機器人運動大賽」，學生拿下多項目優勝。圖／高英工商提供
高英工商參加「2021國際智慧機器人運動大賽」，學生拿下多項目優勝。圖／高英工商提供

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