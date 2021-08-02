快訊

奧運前父親中風…在東京訓練狂摔 李智凱咬牙拚出銀牌

先封緘再EUA審查？ 陳時中：照以前方式失去EUA意義

退離師協助認證學習歷程檔案 教部每班補助400元

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部國教署6月22日發函給各高中，要求至少延後「高中學習歷程檔案」上傳期限到9月30日。本報資料照片
教育部國教署6月22日發函給各高中，要求至少延後「高中學習歷程檔案」上傳期限到9月30日。本報資料照片

新冠肺炎疫情影響學習，教育部6月22日發函給各高中，要求至少延後「高中學習歷程檔案」上傳期限到9月30日，任課教師則要在上傳後進行認證。但部分教師今年8月1日起離職或退休，對此教育部今天宣布，將發認證費用給這些教師，按任課教師實際認證的班級數，每班補助400元。

上傳延期的消息一出，學生團體調查發現，全國約30所高中未按規定延後，仍要求學生7月底前上傳，影響學習權益。高中主管則指教育部只宣布延期、沒規畫配套，行政上窒礙難行。

台北市建國中學也直接在官網公告，直說國教署的規畫已遠超過部分退休教師、代理教師的聘期，但並未說明若任課教師離職，課程學習成果應如何進行認證。此事至今沒配套，學校不知道如何具體執行。

教育部國教署今天進一步提出配套，要補助聘期結束仍協助認證的教師，每認證一班就補助400元。另可在認證期間內，保留教師登入「學習歷程學校平台」系統進行認證所需使用的帳號及密碼，並依資通安全管理相關規定執行。國教署已請校務行政系統相關廠商確實協助學校完成系統設定，並提供必要服務。

國教署表示，請各校確實開放延後上傳學習歷程檔案，並告知學生；國教署會請校務行政系統相關廠商配合辦理，維持系統穩定性。針對各高中行政上的挑戰，建議各校「學習歷程檔案工作小組」開會討論合適因應之道。

教育部 離職 新冠肺炎

延伸閱讀

英語遠距教學深入偏鄉 至今747名中小學生受惠

教育部未開放任何境外生入境 港生籲先公告時程

港媒：大陸中科院院士懷進鵬料掌教育部

提訴願失敗 和春技術學院8月1日起遭令停招一年

相關新聞

北市幼兒園五類對象子女優先 身心障礙家庭遭排除

疫情降為二級警戒，北市幼兒園、課照中心將逐步解封，不過議員汪志冰指出，優先招收五類對象子女，並無身心障礙家庭，由於身心障...

退離師協助認證學習歷程檔案 教部每班補助400元

新冠肺炎疫情影響學習，教育部6月22日發函給各高中，要求至少延後「高中學習歷程檔案」上傳期限到9月30日，任課教師則要在...

英語遠距教學深入偏鄉 至今747名中小學生受惠

偏鄉英語教師流動率高，教育部表示，108學年起委託中央大學辦理「英語課程遠距教學研究計畫」，遴選優良合格專業英語師資，結...

一河之隔！高雄前鎮高中與福誠高中在橋上會合交接校長

高雄市前鎮高中與福誠高中隔著前鎮運河相距500公尺，今年校長遴選中，兩校互換新任校長。今天兩校隊伍各自出從學校出發，步行...

教育部未開放任何境外生入境 港生籲先公告時程

新冠肺炎疫情持續，教育部去年7月20日左右宣布有條件開放中低風險國家境外生入境，如今已8月初，今年還沒有境外生可以入境。...

入境卡關 華語獎學金保留一學期

距離開學只剩一個月，指揮中心以變種病毒較危險等理由，至今禁止各類境外生入境。一千四百名境外生取得教育部核發的華語獎學金卻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。