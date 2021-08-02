退離師協助認證學習歷程檔案 教部每班補助400元

新冠肺炎疫情影響學習，教育部6月22日發函給各高中，要求至少延後「高中學習歷程檔案」上傳期限到9月30日，任課教師則要在上傳後進行認證。但部分教師今年8月1日起離職或退休，對此教育部今天宣布，將發認證費用給這些教師，按任課教師實際認證的班級數，每班補助400元。

上傳延期的消息一出，學生團體調查發現，全國約30所高中未按規定延後，仍要求學生7月底前上傳，影響學習權益。高中主管則指教育部只宣布延期、沒規畫配套，行政上窒礙難行。

台北市建國中學也直接在官網公告，直說國教署的規畫已遠超過部分退休教師、代理教師的聘期，但並未說明若任課教師離職，課程學習成果應如何進行認證。此事至今沒配套，學校不知道如何具體執行。

教育部國教署今天進一步提出配套，要補助聘期結束仍協助認證的教師，每認證一班就補助400元。另可在認證期間內，保留教師登入「學習歷程學校平台」系統進行認證所需使用的帳號及密碼，並依資通安全管理相關規定執行。國教署已請校務行政系統相關廠商確實協助學校完成系統設定，並提供必要服務。

國教署表示，請各校確實開放延後上傳學習歷程檔案，並告知學生；國教署會請校務行政系統相關廠商配合辦理，維持系統穩定性。針對各高中行政上的挑戰，建議各校「學習歷程檔案工作小組」開會討論合適因應之道。

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