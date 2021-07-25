中市補教業怒「復課全國最苛」 教局：家長肯定

中央調整，7月27日疫情警戒降到二級，台中市補教業向市議員周永鴻、蔡耀頡陳情，指雖有條件復課「卻是全國最嚴苛」，教職員須在復課前3天取得醫療院所快篩陰性證明報告，目前只有12家院所，會形成另類群聚；且近3000家復課須一一經過查而不是備查，流程恐緩慢，另業者反映至今不知何時可打疫苗，人心惶惶。

台中市補習教育業者指出，全市近3000家補習班，如集中在復課前3天到院所快篩，2萬多名教職員工到指定的12家院所快篩，不成另類群聚？業者也希望師生都安全，希望市府開放居家快篩，另考慮比照其他縣市補助快篩費用。

教育局長楊振昇指出，全市補習學生約20萬人，教職員工約2萬人，教育局須為學習環境把關，市府要求復課第一次前應提出醫療院所的快篩證明，讓家長放心，往後則由補習班自主管理。

補教業者也擔心，台中補習班復課採申請制，3天前上傳所有資料給台中教育局，經審查通過才可復課，台中市有近3000家補習班，最快以1天50件審查的速度計算，全部審查到核可能也要2個多月後了，問題在於其他行業復業，也沒有採取審查核可制，台中市教育局真的有這麼多人力可審查？

補教業強調，很願意遵照中央的防疫指引作復課準備，不過補習班教師接種疫苗專案還不知要等到何時？希望中市府從善如流，根據業者蒐集資料，目前屏東縣、台東7月24日已完成接種；嘉義縣26日、基隆26到30日、雲林27日、新北市與桃園市27到29日、高雄29日、苗栗縣30日；嘉義市則在25日提供快篩試劑。

教育局長楊振昇表示，繼續向教育部爭取疫苗。另教育局保證「加速審查」如有問題也會要求補件不退件，爭取時效。楊振昇並表示，中市的規定，有不少家長「正面肯定！」

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