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學生返校練技能檢定、部會標準不一 教團憂成防疫破口

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部昨公布「教育及運動場域7/27起適度放寬措施」，開放高級中等學校學生返校練習技能檢定。示意圖。圖／羅東高工洪進源提供
教育部昨公布「教育及運動場域7/27起適度放寬措施」，開放高級中等學校學生返校練習技能檢定。示意圖。圖／羅東高工洪進源提供

勞動部勞動力發展署技能檢定中心昨公告，7月27日起各類技能檢定（除美容職類外）恢復報名及測試，並以今年5月27日更新公告的「因應疫情參加技術士技能檢定注意事項」規範辦理，但與教育部規範不一致。全國教師工會總聯合會今天表示，勞動部與教育部防疫措施不同步，恐讓學校無所適從，或讓學校成防疫破口。

中央流行疫情指揮中心昨宣告，7月27日至8月9日將調降疫情警戒標準至第二級。教育部昨公布「教育及運動場域7/27起適度放寬措施」，開放高級中等學校學生返校練習技能檢定，並規定參加人員（含授課教師、指導教師、學生）應造冊，工作人員未施打疫苗或疫苗接種未達14天者，第一天到校時，須有3天內快篩或核酸檢驗陰性證明，且每3至7天定期快篩。

全教總表示，檢視勞動部的「因應疫情參加技術士技能檢定注意事項」，並無規範辦理檢定之單位、人員在7月27日起恢復術科考場開考時，是否與教育部防疫措施同步，如此一來，恐在學校辦理術科考試時，出現矛盾現象。

全教總指出，學校老師返校指導學生，被約束要有快篩證明或疫苗接種後14天才能到校與學生接觸，但在校生專案丙級檢定術科考試的應考人均為學生，術科場地工作人員或監評委員卻沒有規範疫苗接種期限或快篩證明，勞動部與教育部防疫規定不一致，將讓學校無所適從，或讓學校防疫措施形成破口。

教育部將在暑期恢復術科檢定考場，全教總呼籲，勞動部與教育部應要給學校一致的防疫措施指引，讓學校辦理技能檢定輔導或試務有所遵循，若有規範快篩等機制，行政機關應負擔快篩試劑等衍生費用。

教育部 快篩 勞動部

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