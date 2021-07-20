境外生打工機會因疫泡湯 高教工會籲納教育紓困

勞動部上月底公告最新勞工紓困方案，工讀生或大專校院的兼任教師與兼任助理可請領部分工時受僱勞工生活補貼，金額為每人1萬元。但境外生權益小組日前在臉書粉絲專頁表示，有些境外生來台就讀產學專班，工作受疫情影響，卻無法領這筆紓困金；高教工會呼籲，紓困「不分內外」，應納入境外生。

勞動部公布部分工時受僱勞工生活補貼計畫，只要在今年4月30日前參加就業保險，且月投保薪資在2萬3100元以下，便可以申請領取金額1萬元生活補貼。換言之，在大專院校授課的兼任教師們與兼任助理、工讀生，基於確認僱傭關係的運動成果，原則上只要學校有為其投保勞工保險，同時就會有就業保險。

但境外生因不受就業保險法保障而被排除在外，境外生權益小組成員表示，這幾年許多東南亞境外生就讀產學合作專班，來台一邊打工一邊上課學習。工作本身就是他們來台生活必要的一部分，但礙於教育部落後保守的政策，他們的工作不被承認，如今紓困補助也無法獲得。

高教工會今天呼籲調整就業保險法，短期之計則要將境外生納入現行所提供的「緊急紓困助學金」及「校外住宿租金補貼」等教育紓困措施，依照學生遭遇的經濟衝擊和必要性來提供紓困。

高教工會也說，對於因疫情導致暑期減少工作所得的勞工，若尚未領到任何紓困補助，政府也應進一步規畫提供其他可能的紓困措施。

教育部表示，109學年共開33個新南向產學合作國際專班、招收1097名學生。開班學校已啟動協助措施，包括提供緊急紓困或急難救助補助、安排校內工讀機會、協助找校外工讀、提供校內免住宿費或補助餐費、開放分期或延後繳交學雜費等措施。

教育部舉例，致理科技大學提供學生校內住宿免費、延長學雜費分期繳費期限、為弱勢生募款補助餐費；宏國德霖科技大學提供緊急紓困金3000元；台北海洋科技大學、景文科技大學等校提供食品和生活物品給學生。

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