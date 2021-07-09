招考代理教師卻遇疫情 分流、線上試教樣樣來

高中以下學校多會在5、6月對外招募代理教師，但受疫情三級警戒影響，過去多採實體口試、試教，今年各校甄選方式不一，有學校要求考生預錄試教影片，並進行線上口試，也有學校請考生分流到校應試，謹守室內五人以下標準。

桃園市龍潭國中今年要招聘近20位代理教師，校長謝益修表示，考量「線上」甄選難看到真人，多少會有點擔心，因此學校口試、試教都採取分流方式，讓室內不超過5人。

試教也因全校停課受影響，謝益修說，學校沒有學生，因此今年就讓考生對著空氣教學，由試教委員直接評分，已於6月底順利招募完畢。

除了分流做法，也有學校把代理教師甄選搬上雲端。台北市仁愛國中今年要招10位代理教師，該校教務主任莊豐兆表示，初試將請考生錄製20分鐘教學影片，複試則採線上口試，口委會針對試教影片提出問題。

由於不能統一說明試務規則，莊豐兆坦言，今年考試時間變得比往年還要長，但若開學後仍是線上授課，確實能比較快上手。

然而，今年不少縣市因疫延後正式教師甄選日程，如今疫情三級警戒延長至7月26日，各縣市教甄辦不辦，仍待開會決議。

有承辦教甄業務的學校坦言，若最後「不辦」，也只能全部改招代理教師，但若「正常辦」，也不會一口氣就把正式缺額全部補滿，部分學校還是得招募代理教師。

一名不具名國小校長就表示，今年變數真的太多，事後若要再找代理教師，時間上非常趕，且往年偏鄉學校都要到十招才能找到人，相當令人焦慮。

商品推薦