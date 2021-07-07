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新北與加拿大高貴林學區 簽署合作備忘錄

中央社 / 新北7日電

新北市府教育局今天表示，局長張明文6日透過網路視訊，與加拿大溫哥華高貴林學區教育局長帕翠夏‧賈特蘭，簽訂教育合作備忘錄，共同培訓師資，並增進師生國際交流視野。

教育局今天表示，加拿大溫哥華高貴林學區教育局擁有70所學校和3萬1000名學生，超過56年歷史，加拿大不列顛哥倫比亞省教育部評為優質學區，推動國際教育很有經驗。

教育局轉述，高貴林學區教育局長帕翠夏‧賈特蘭（Patricia Gartland）在網路線上簽署時表示，透過中華民國駐溫哥華台北經濟文化辦事處安排，促成加拿大與新北雙方締結姊妹學校，短期文化交流、互訪學習，讓師生增進國際視野。

新北教育局長張明文指出，新北市自民國106年與加拿大安大略省萊姆頓肯特學區簽署合作備忘錄，已選送50名高中學生前往短期交換學習2星期，這次開拓加國第2個據點，可望國際交流更密切。

教育局說，近兩年因疫情影響無法實體交流，仍將以線上、電子郵件、視訊會議，讓學生不出國也能在雲端與世界交朋友。教育局也將與加國合作培訓英語師資。

教育局 加拿大

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