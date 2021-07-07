新北與加拿大高貴林簽訂MOU 加強雙向學生交流

新北市昨日透過線上跨國直播視訊，與加拿大溫格華高貴林學區教育局簽訂合作備忘錄（MOU），未來將促成雙方學校締結姐妹校，進行短期文化交流、互訪學習等跨國活動。

教育局長張明文指出，近年新北和加拿大互動頻繁，自2017年和安大略省萊姆頓肯特學區簽署MOU後，已選送50名學生赴加拿大進行為期2周短期交換學習，今年再與高貴林學區簽署MOY，開拓第2點。

目前新北已跟美國辛辛那提、加州、紐澤西州、日本神奈川縣以及澳洲昆士蘭簽署MOU，張明文昨也與高貴林學區教育局長賈蘭（Patricia Gartland，暫譯）簽訂MOU，建立夥伴關係。

教育局表示，高貴林學區有70所學校合計3萬1千名學生，學術歷史超過56年，是加拿大不列顛哥倫比亞省教育部評為最好學區之一，也是加拿大推動國際教育最有經驗的學區。

受到疫情影響，教育局認為，近兩年無法進行實體交流，但仍透過視訊與加拿大高貴林學區教育局締結夥伴關係，目標希望2030年達成雙語國家政策。

在無法線下交流時，教育局指出，會以線上、電子郵件、視訊會議模式，讓孩子不出國也能在雲端與世界交朋友，也將規畫與該學區教育局合作進行英語師資培訓，期盼疫情趨緩，雙方能實際面對面互訪。 新北教育局長張明文透過線上跨國直播視訊，和加拿大高貴林學區教育局簽署合作備忘錄。圖／新北教育局提供

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