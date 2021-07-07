北市幼兒園未解封16童到校 教育局：協助家庭照顧

國內疫情嚴峻，5月中旬全台實施三級警戒，各級學校也都已停課，如今傳出內湖區某幼兒園仍有營業，且有10餘名幼兒在戶外活動。北市教育局表示，根據中央規範若家長因故無法在家照顧孩子，幼兒園仍應安排人力，提供學生到校學習，該幼兒園由7月5日開始營業，目前收托16名學生，維持防疫標準。

教育局表示，根據教育部規範中高下學生（含幼兒園）家長因故無法在家照顧或學生無法進行居家學習者，學校（含幼兒園）仍應安排人力，提供學生到校學習、照顧及用餐，對象包含軍警消醫護人員，特殊狀況家庭也可提出申請。

教育局表示，該幼兒園由7月5日開始營業，目前收托16名學生，維持防疫標準，每間教室為4名孩子加1名老師，由於是全天收托，包含用餐時間，必須使用隔板，環境消毒也是基本必備。

教育局表示，已掌握台北市共600多間幼兒園，有200多名幼童於三級警戒期間仍到校學習，由於家長們要送孩子到園也會事先瞭解園方的防疫措施，各幼兒園均自行落實防疫規範，不需報局即可收托，教育局則定期調查有收托的學校與業者狀況。由於業者不需報局申請，是否可能有惡劣業者不遵循防疫規範，教育局坦言，「的確有可能」。

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