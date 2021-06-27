全國累計644名學生確診 多校畢業生免出門領證書

教育部今天公告最新統計，截至昨天傍晚，全國累計644名學生確診新冠肺炎，包括大專校院213名、高中103名、國中103名、國小158名、幼兒園67名。疫情撞上畢業季，多所大專校院串接郵遞、區塊鍊等技術，研發出數位化的畢業證書領取流程，畢業生不必出門也可領到證書，降低移動風險。

清華大學近日在臉書粉絲專頁分享，今年畢業生通通都可以領到國內第一張使用 「區塊鏈加密簽章」技術的數位大學畢業證書，不僅安全性高、可以永久保存，收件者也能一鍵查詢驗證。不管是投履歷到企業、或申請國外學校，都不用再拍照、掃描、影印。校方開放學生免費申請中文版、英文版數位證書。紙本證書也會照常發放，讓大家留念。

台北商業大學也說，受疫情影響，今年正式採用區塊鏈電子畢業證書，用國際認可的區塊鏈簽章技術來大幅提升電子證書的防偽性，將於今年7月30日起開始發放電子畢業證書給應屆畢業生，預計發放給2200人，包含日間和進修學制學生。

台灣師範大學公告，已簡化這學期畢業離校及領取學位證書程序，請學生先上網完成畢業離校手續（包含確認畢業證書的收件地址），教務處將於確認學生完成離校流程及寄送地址後，以郵遞掛號寄出，相關操作說明公告於教務處網頁「畢業專區」。

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