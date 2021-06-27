快訊

聯亞疫苗二期試驗無不良反應 力拚7月取得EUA後施打

全國累計644名學生確診 多校畢業生免出門領證書

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
清大研發國內第一張使用 「區塊鏈加密簽章」技術的數位大學畢業證書。圖／取自清華大學臉書粉絲專頁
清大研發國內第一張使用 「區塊鏈加密簽章」技術的數位大學畢業證書。圖／取自清華大學臉書粉絲專頁

教育部今天公告最新統計，截至昨天傍晚，全國累計644名學生確診新冠肺炎，包括大專校院213名、高中103名、國中103名、國小158名、幼兒園67名。疫情撞上畢業季，多所大專校院串接郵遞、區塊鍊等技術，研發出數位化的畢業證書領取流程，畢業生不必出門也可領到證書，降低移動風險。

清華大學近日在臉書粉絲專頁分享，今年畢業生通通都可以領到國內第一張使用 「區塊鏈加密簽章」技術的數位大學畢業證書，不僅安全性高、可以永久保存，收件者也能一鍵查詢驗證。不管是投履歷到企業、或申請國外學校，都不用再拍照、掃描、影印。校方開放學生免費申請中文版、英文版數位證書。紙本證書也會照常發放，讓大家留念。

台北商業大學也說，受疫情影響，今年正式採用區塊鏈電子畢業證書，用國際認可的區塊鏈簽章技術來大幅提升電子證書的防偽性，將於今年7月30日起開始發放電子畢業證書給應屆畢業生，預計發放給2200人，包含日間和進修學制學生。

台灣師範大學公告，已簡化這學期畢業離校及領取學位證書程序，請學生先上網完成畢業離校手續（包含確認畢業證書的收件地址），教務處將於確認學生完成離校流程及寄送地址後，以郵遞掛號寄出，相關操作說明公告於教務處網頁「畢業專區」。

疫情 新冠肺炎 幼兒園

延伸閱讀

外太空沒疫情！幼兒園離地球表面 辦星球主題線上畢典

畢業生疫情求職及時雨 就業滿3個月加薪2萬元

無法偽造 清大發出全國首張區塊鏈加密數位畢業證書

畢業生僅3人 六龜新發國小校長到府親送畢業證書

相關新聞

高市圖推閱讀袋著走防疫版 線上免費申請書箱宅配到家

考量疫情三級警戒期間，民眾不能進館借書，高雄市立圖書館即日起至7月底試辦「閱讀袋著走-防疫版」，讀者可於線上免費申請書箱...

復課遙遙無期 竹縣2幼兒園面臨倒閉、1補教業申請撤照

全國三級警戒，各級學校自5月19日停課至今，因應疫情未緩解、疫苗施打率低，解除日期一延再延，看不到復課的希望，新竹縣幼兒...

全國累計644名學生確診 多校畢業生免出門領證書

教育部今天公告最新統計，截至昨天傍晚，全國累計644名學生確診新冠肺炎，包括大專校院213名、高中103名、國中103名...

中港國小附幼布置教室場景 孩子彷彿置身校園線上學習

全國三級警戒，許多幼兒園乾脆停課停學，不過新北市新莊中港國小附設幼兒園老師擔心小朋友脫離學校太久，未來回到學校會不適應，...

北市免費暑期科技教育線上營隊 210場明報名

疫情持續三級警戒，為了滿足學生暑期學習需求，台北市教育局由7所自造教育及科技中心，針對北市國中小學生，從7月5日至8月3...

各校線上畢典絞盡腦汁 不讓學生遺憾

受疫情影響，各級學校的畢業典禮不是取消，就是改線上舉行，為讓畢業生留下美好回憶，學校無不絞盡腦汁，有的線上畢典如動物森友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。