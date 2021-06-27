中港國小附幼布置教室場景 孩子彷彿置身校園線上學習

全國三級警戒，許多幼兒園乾脆停課停學，不過新北市新莊中港國小附設幼兒園老師擔心小朋友脫離學校太久，未來回到學校會不適應，規畫多項線上課程，包括手作課程、大肌肉肢體活動、還在學校教室布置線上學習場景，創造幼兒園氛圍，避免孩子不會在復學後出現不適應的情形。

疫情嚴峻，政府宣布高中職以下停課不停學，但幼兒園並沒有強制規定，不少幼兒園直接放暑假，但中港國小附幼擔心孩子停學太久，未來解封後，回到學校恐會出現很多狀況，決定設計線上課程，並模擬平常在教室的情形來上課，讓孩子能繼續看到熟悉的老師與場景。

中港婦幼老師讓孩子使用Google Meet上課，他們會先將背景布置成類似平常上課的活動場景，一堂課規畫約20至30分鐘，避免幼兒還在發育的眼睛受到傷害。

線上課程內容包括說故事、動手做勞作、唱歌、舞蹈、美術課，還有班級的團體討論時間，跟在學校的課程幾乎完全一樣，只是用不同的教學方式，模擬了平常的上課情境。

老師也會與孩子、家長一起利用視訊討論要怎麼規畫讓孩子像是在學校上課一樣的作息、課程表，家長只須按表操課，就能讓小朋友學習不中斷，且也能藉機了解孩子平常在學校都在上什麼課程。

中港國小校長李後榮指出，教師為了線上課程需要花很多時間設計，才能讓孩子感覺真的像平常在學校一樣，但這些老師都說「看到孩子在鏡頭前仔細聽故事的專注模樣，就會覺得線上互動的學習過程是很有意義的。」

新北市教育局表示，新北市幅員遼闊，各校規模不一，所以市府都鼓勵各校能以多元方式來教學，發展屬於自己的特色課程。許多家長會陪著孩子一起上課，親子之間也因為這樣，讓感情變得更加深厚。

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