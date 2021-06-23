教育部同意稻江停辦 校方：照顧在校生及教職員權益

教育部同意嘉義縣稻江科技暨管理學院8月起停辦。教育部指派代理校長林博文說，最後一屆180多名畢業生完成學業，參加線上畢業典禮；64名在校生由教育部協調，不必經轉學考，尊重學生意願，優先轉介鄰近大學；31名教職員按勞基法及私校退休辦法辦理。

林博文說，因少子女化衝擊、教學品保改善計畫難達成、財務困境、無法維持正常求學環境．董事會基於對教育負責任，顧及教職員生的權益，勇於面對現實，在不得不退出情況下，依私校法第70條規定擬具停辦計畫，經3月24日校務會議及3月30日董事會議通過後，4月8日向教育部申請停辦。

教育部依私校法及專科以上學校設立變更停辦辦法規定，提5月24日私校諮詢會及6月21日設立變更停辦審議會審議，考量稻江面臨辦學窒礙難行、教學品質不佳、財務資金不足、優退方案多數教職員具有共識等，經審議會決議，原則同意本校自110年7月31日起停辦。

林博文表示，學校將確實依照停辦計畫規劃，做好教職員優退及學生安置等事宜，也會在教育部指導下，協助學生安置，包括轉入鄰近大學相關科系、採原稻江課程規畫補足剩餘學分，於原地或其附近繼續學習、畢業證書加註原校名及科系等，維護學生就學權益。

董事會承諾將秉持著最大的善意、誠意及能力，在教育部核准停辦後，盡最大努力，作好學生安置及教職員離退等配套措施。針對外界關切，稻江是否因應嘉義縣市老化型態，轉型長照機構，林博文說，第二階段轉型計畫由董事會決定報教育部，他代理只負責校務方面。

商品推薦