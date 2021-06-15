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南市E化技職博覽會上線 職業性向試探不中斷

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局與高中職、科技大學合作，架設「2021台南市E化技職博覽會」網站，幫助學生試探職業性向。圖／擷取畫面
台南市教育局與高中職、科技大學合作，架設「2021台南市E化技職博覽會」網站，幫助學生試探職業性向。圖／擷取畫面

台南市教育局與高中職、科技大學合作，架設「2021台南市E化技職博覽會」網站，提供16個職群、45所高中職及技職院校相關升學資訊，讓學生防疫在家，也能線上瀏覽，暢遊技職領域介紹，進而決定生涯方向。

教育局長鄭新輝表示，線上技職博覽會的內容，除了職群及對應科系的介紹外，更加入這兩年邀請的技職達人包含寶島眼鏡人資長周克倫先生、三晶能源科技公司負責人林元笠以及安平平安創意科技執行長施伯鋒的講座影片，暢談生涯決擇的心路歷程。

因今年自5月19日起停課，許多原定學校與高中職合作辦理的校內自辦升學博覽會也相應取消。鄭新輝說，為提供各校宣導平台，也與相關學校合作，提供宣傳影片，讓學生能夠自由瀏覽，進一步了解未來可能就讀的學校。

台南市教育局說，架設「2021台南市E化技職博覽會」是全新的嘗試，網站內容包括技職教育成果手冊、宣傳影片及動畫、職群與學校特色介紹及技職達人講座影片。已規畫製作更多職群動畫跟影片，也會繼續與高中職合作，持續不斷更新相關內容，希望能提供學生在家觀覽，讓技職教育推動無縫接軌。網址：https://tctee.tn.edu.tw/

教育局 升學 技職

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